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MLB／道奇塞揚強投普萊斯也不玩了 棄賽球員身價最高
天使隊球星楚奧特（Mike Trout）昨天還在猶豫是否參加今年大聯盟賽季，道奇隊投手普萊斯（David Price）今天直接宣布不打了，也是至今宣布棄賽球員中身價最高的一人。
今年大聯盟在新冠肺炎疫情中開打，不少球員在健康考量下，選擇退出比賽，在普萊斯之前還有國民隊的辛默曼（Ryan Zimmerman）、卡斯提歐（Welington Castillo），洛磯隊的戴斯蒙（Ian Desmond）、響尾蛇投手李克（Mike Leake）等人。
34歲的普萊斯將自己退賽的決定在推特上分享給球迷，他說：「經過詳細思考，也跟家人還有道奇球團討論後，我決定不打今年賽季，這對我的健康以及家人的健康最好，我會想念隊友並為他們加油，一路到世界大賽的勝利，我很抱歉今年無法與你們並肩作戰，但很期待明年與你們再相見。」
原本效力紅襪隊的普萊斯，今年跟著貝茲（Mookie Betts）一同被交易到道奇隊，原本被規劃為先發輪值，如今空出的位置，道奇還有史崔普林（Ross Stripling）、烏力亞斯（Julio Urias）等五名投手可遞補。
今年是普萊斯七年、2.17億美元合約的第五年，由於宣布退賽時不屬於評估後的高風險球員，無法獲得今年的補償金以及年資，今年若正常開打，普萊斯的3200萬美元年薪可排到第八高。
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