MLB／驚悚！田中將大被強襲球擊中頭部 倒地送醫治療

洋基隊夏訓第一天,日籍投手田中將大在投模擬賽時,被隊友史丹頓(Giancarlo Stanton)擊出的強襲球打中頭部右側,被送往紐約醫院進行治療、評估。

田中將大遭球直擊,痛苦的倒在投手丘上,躺在地上約5分鐘後,在數名工作人員的攙扶下,走回休息室,洋基球團表示,過程中田中將大仍有辦法回話,也能靠著自身力量行走。

Get well soon, Masahiro Tanaka. MLB Tonight reacts to his injury today at Yankee Stadium. pic.twitter.com/UXkqtqBsLM

史丹頓也十分自責,抱著頭蹲在地上不敢起身,隨後看著醫療人員衝進場內,全程不發一語,他太暸解被球擊中頭部的感覺,史丹頓在2014年被投手費爾斯(Mike Fiers)一記88英哩的直球擊中臉部,之後都戴著C型頭盔打擊。

接替投球的蒙哥馬利(Jordan Montgomery)說:「百萬分之一的機會才會發生這樣的意外,一旦發生,就非常嚇人。」他也要求架起L型防護網,「我原本沒有打算用,但看到這個過程,我有點嚇到了。」

田中將大是洋基隊的重要輪值之一, 去年出賽32場,有31場先發,繳出11勝9敗、防禦率4.45,在今年塞佛里諾(Luis Severino)因進行韌帶置換手術確定報銷之下,田中將大的輪值位置更加重要。

Masahiro Tanaka took a line drive to the head from Giancarlo Stanton during Yankees batting practice.



After several minutes on the ground, he was helped off by his teammates. (via @MaxTGoodman) pic.twitter.com/AI9lmQh4FO