MLB／驚悚！田中將大被強襲球擊中頭部 倒地送醫治療

洋基隊夏訓第一天，日籍投手田中將大在投模擬賽時，被隊友史丹頓（Giancarlo Stanton）擊出的強襲球打中頭部右側，被送往紐約醫院進行治療、評估。

田中將大遭球直擊，痛苦的倒在投手丘上，躺在地上約5分鐘後，在數名工作人員的攙扶下，走回休息室，洋基球團表示，過程中田中將大仍有辦法回話，也能靠著自身力量行走。

Get well soon, Masahiro Tanaka.



MLB Tonight reacts to his injury today at Yankee Stadium. pic.twitter.com/UXkqtqBsLM — MLB Network (@MLBNetwork) July 4, 2020

史丹頓也十分自責，抱著頭蹲在地上不敢起身，隨後看著醫療人員衝進場內，全程不發一語，他太暸解被球擊中頭部的感覺，史丹頓在2014年被投手費爾斯（Mike Fiers）一記88英哩的直球擊中臉部，之後都戴著C型頭盔打擊。

接替投球的蒙哥馬利（Jordan Montgomery）說：「百萬分之一的機會才會發生這樣的意外，一旦發生，就非常嚇人。」他也要求架起L型防護網，「我原本沒有打算用，但看到這個過程，我有點嚇到了。」

田中將大是洋基隊的重要輪值之一， 去年出賽32場，有31場先發，繳出11勝9敗、防禦率4.45，在今年塞佛里諾（Luis Severino）因進行韌帶置換手術確定報銷之下，田中將大的輪值位置更加重要。

Masahiro Tanaka took a line drive to the head from Giancarlo Stanton during Yankees batting practice.



After several minutes on the ground, he was helped off by his teammates. (via @MaxTGoodman) pic.twitter.com/AI9lmQh4FO — SportsCenter (@SportsCenter) July 4, 2020