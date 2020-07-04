MLB／江少慶被列夏訓看點 美媒：球速維持是關鍵

老虎今展開為期三週夏訓，當地媒體幫球迷列5大看點，其中江少慶也被點名，指出球速是否保持，會是值得關注焦點。

老虎所在州縣密西根地方媒體《MLive》，近日撰文列出新賽季注意事項前5名，包括右投富爾摩（Michael Fulmer）狀態、先發輪值、新面孔等層面皆被提及，其中更是把江少慶的球速列為第一大看點。

內容先是指出，球迷可以觀察球員經過多個月休息後的投球狀況及球速，特別是正在名單邊緣的球員，並特別點出：「江少慶的話是個比較有趣的例子。這位受邀參加春訓的台灣投手正在爭奪牛棚位置，球速能催到98英里（約158公里），如果他的球速不幸掉到90初頭，那他進到牛棚的路途會更加困難。」