MLB／柯爾升格當爸 期待為洋基再拼冠軍

強投柯爾（Gerrit Cole）今透露將要升格當爸爸，另提及自己認為洋基今年很有奪冠相，迫不及待開幕，想幫球隊拿下第28座世界大賽冠軍。

今天受訪時，柯爾開心向外界報喜訊，透露兒子將於本週報到，以取名為卡登（Caden Gerrit Cole）。不只等不及要迎接第一個孩子，柯爾早已摩拳擦掌替洋基再拼一座冠軍，表示：「我們信心滿滿，並享受這個機會。在162場縮水至60場的賽季裡，每個人都渴望拿到冠軍，而疫情之後的世界大賽冠軍只會有一座，獨一無二，所有人都想把獎盃抱回家。」

至於面對疫情的不確定性，柯爾並不擔心，對聯盟的防疫措施信心十足，強調：「我們為了防疫忙了5個月，大家都很想打球，如果疫情真的太嚴重，或是到了很危急的地步，可能會調整，但個人有信心能平安度過。」

另外，柯爾相信有了棒球比賽，會對疫情重地的紐約乃至全世界有正面影響，認為球員奮戰能夠讓苦悶的生活帶來歡樂，幫助人們找回笑容。