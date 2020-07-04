MLB／受種族議題影響 印地安人考慮更改隊名

最近美國種族平權議題吵得沸沸揚揚，不少與種族有關的球隊隊名將可能因此更改。繼NFL華盛頓紅人考慮修改隊名，大聯盟的印地安人也跟進宣布，將討論是否變更隊名。

印地安人於官方推特聲明：「球隊致力於對社會有正面影響，並承擔改善社會正義及平權的責任。我們也意識到更改球隊名稱，會是最直接能跟整個社群聯繫在一起的方式。球隊也持續對近期的議題進行討論。社會的動盪讓球隊意識到不能在社會正義中置身事外。」

官方接著補充：「為此，球隊將會審慎決定有關球隊命名的最佳解決方案。隨著整個棒球圈將目光聚焦在前所未有的2020賽季，球隊也沒忘記在社群中的影響力，願以傾聽、學習及行動團結、啟發這座城市與所有支持球隊的粉絲。」

印地安人在本次考慮更改隊名前，其實已於2014年起逐步減少使用酋長造型隊徽，2018年開始全面移除酋長圖樣，改採象徵克里夫蘭的英文字母「C」當作隊徽。