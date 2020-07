MLB／再酸太空人 鮑爾穿特製T冷嘲熱諷引共鳴

大聯盟今展開夏訓,準備迎接開季。紅人投手鮑爾(Trevor Bauer)還沒站上投手丘,就先在社群媒體上暖身,上傳自己穿特製T恤的照片,搭配文字再度狂酸太空人作弊。

照片中鮑爾在個人置物櫃前,身著嘲諷太空人在2017年偷暗號奪冠的特製T恤,這件衣服可說用盡各種巧思大酸特酸太空人舞弊。不只中心的世界大賽冠軍盃底座是垃圾桶,橫向的大字還直接開噴「垃圾城」,而外圍的小字則寫著休士頓作弊,更將原本代表冠軍的champs改成意為「笨蛋」的諧音字chumps,完全不留情面。

不只穿衣服表達對太空人不滿,鮑爾還在該貼文寫下:「各位~棒球回來啦!剛篩檢完,好多新奇的高科技喔。希望那些能幫球隊贏球的設備都還在,對吧?」,藉此趁機再補上一槍,繼續吐槽太空人用科技設備偷暗號的行徑。

Baseball is back everyone!! Intake testing done, lots of really high tech stuff goin on here but anything to help us win is in, right?! pic.twitter.com/9smfaui36r