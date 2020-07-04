MLB／再酸太空人 鮑爾穿特製T冷嘲熱諷引共鳴

大聯盟今展開夏訓，準備迎接開季。紅人投手鮑爾（Trevor Bauer）還沒站上投手丘，就先在社群媒體上暖身，上傳自己穿特製T恤的照片，搭配文字再度狂酸太空人作弊。

照片中鮑爾在個人置物櫃前，身著嘲諷太空人在2017年偷暗號奪冠的特製T恤，這件衣服可說用盡各種巧思大酸特酸太空人舞弊。不只中心的世界大賽冠軍盃底座是垃圾桶，橫向的大字還直接開噴「垃圾城」，而外圍的小字則寫著休士頓作弊，更將原本代表冠軍的champs改成意為「笨蛋」的諧音字chumps，完全不留情面。

不只穿衣服表達對太空人不滿，鮑爾還在該貼文寫下：「各位～棒球回來啦！剛篩檢完，好多新奇的高科技喔。希望那些能幫球隊贏球的設備都還在，對吧？」，藉此趁機再補上一槍，繼續吐槽太空人用科技設備偷暗號的行徑。

Baseball is back everyone!! Intake testing done, lots of really high tech stuff goin on here but anything to help us win is in, right?! pic.twitter.com/9smfaui36r — Trevor Bauer (@BauerOutage) July 3, 2020

鮑爾發文沒多久，可想而知引起熱議，不少有共鳴的球迷表示：「衣服讚喔！他X的太空人。」、「我愛死這件衣服了。」，相反的也有太空人球迷護航，反嗆：「拿不到冠軍很生氣齁，秀秀啦」、「反正還是冠軍。」