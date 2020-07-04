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MLB／教士隊外野手范姆也染疫 新冠肺炎檢測陽性
教士隊今天宣布，外野手范姆（Tommy Pham）的新冠肺炎篩檢結果呈陽性反應，身體無相關症狀，目前正獨自隔離中，24小時內要連續兩次採檢都呈陰性才會回到球隊。
總經理普瑞勒（A.J. Preller）表示，目前每天都會跟范姆聯絡，「只要通過所有檢測，我們就會跟他聊聊何時回來打球。」
昨天是大聯盟夏訓報到日，各球員都接受檢測，大聯盟今天也公布，一共有31名球員染疫，但為了隱私關係，未公布姓名，除非球員授權，才會由所屬球隊公布姓名。
32歲的范姆去年季後從光芒被交易到教士隊，去年球季打擊率2成73，有21轟、68分打點，2018年從紅雀轉戰光芒後，在39場比賽打出打擊率3成43的成績。
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