MLB／老婆8月預產 楚奧特猶豫是否參賽

大聯盟各隊今天展開正式集訓，準備7月下旬開打的2020年賽季，天使隊球星楚奧特（Mike Trout ）雖然現身球場，不過他坦言，由於老婆的預產期在8月，還不確定自己是否會參賽。

拿下過三次美聯MVP、八度入選明星賽，楚奧特是近年大聯盟的招牌人物，但為了家庭，他仍在猶豫是否參加今年賽季，「老說說，小孩要出生我有點不安，我想要用最安全的方式度過今年賽季，接下來幾周我會把警覺提升到最高，因為我不想要染疫還帶回去給我老婆。」

楚奧特今天跟著球隊練習，不過無論跑步或外野訓練，他都戴著口罩，「我的心還是想打球，這很兩難，可能要見機行事吧，不知道接下來會發生什麼事，也可能會有一場疫情爆發？很多問題我沒有答案。」

8月老婆生產時，楚奧特勢必要回去陪產，但詢問過總管艾普勒（Billy Eppler）到時是否放行？楚奧特還沒收到確切答案，新任總教練麥登（Joe Maddon）則全力支持他的選擇。

天使隊目前約180人會與球員接觸，楚奧特認為他們值得信賴，「但防疫還是需要全體的努力，一顆老鼠屎就會壞了一鍋粥，沒戴口罩結果把病毒帶回來，而這個病毒很難控制。」

不過楚奧特對於球隊今年挑戰季後賽仍很有信心，「大谷翔平可以投球，肯寧（Griffin Canning）也回來了，很多人都健康歸隊，今年陣容完整。」