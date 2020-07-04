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MLB／首波新冠肺炎篩檢出爐 31名球員染疫
大聯盟昨天開始第二階段春訓（又名夏訓）報到，所有球員、工作人員都先進行新冠肺炎的初步篩檢，大聯盟及球員工會今天宣布，有31名球員檢驗結果出現陽性反應。
加上7名工作人員也被檢驗出帶有新冠肺炎病毒，總計38人，在全體3185名篩檢人數中佔了1.2%，而在6月27日進行普篩的NBA則有5.3%的球員感染（302人中有16人）、6月30日美職足球大聯盟則有2.7%（668人中有18人）。
大聯盟也公布，這31名染疫球員分布在19支不同球隊中，目前大聯盟30支球隊都在自家球場展開夏訓。
根據規定，檢測出感染新冠肺炎的球員將立刻進行自我隔離，並遵循相關守則，守則細節是由日前大聯盟及工會為了60場開打球季而制定。
有鑒於隱私權，染疫球員的名稱不會公布，各隊也不會特別宣布將球員放入「新冠肺炎傷兵名單」中，所有球員顯示都是一般的傷兵。
也因此，費城人昨天將四名球員放進傷兵名單就引起媒體疑問，因為並未列出傷勢，而總教練吉拉迪（Joe Girardi）曾說沒有球員帶著新傷報到。
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