MLB／快腿迪謝茲染疫 印地安人送走克魯柏很虧

大聯盟將於本月開打，球員卻接連退賽。目前為自由身的右投羅斯（Tyson Ross），決定不參加2020賽季，成為第5名放棄參賽球員。 在弟弟喬（Joe Ross）宣布不打之後，羅斯也確定不參加今

2020-07-03 17:02