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MLB／快腿迪謝茲染疫 印地安人送走克魯柏很虧
印地安人隊去年季後送走塞揚獎得主克魯柏（Corey Kluber），換來中外野快腿迪謝茲（Delino DeShields Jr.），不料球團今天宣布，第一波新冠肺炎篩檢後，迪謝茲在染疫球員名單中。
今天是印地安人隊夏訓團隊練習第一天，棒球事務部門總裁安托列提（Chris Antonetti）表示，迪謝茲在抵達克里夫蘭之前，就被檢測出確診新冠肺炎，目前正在隔離中，迪謝茲的身體狀況良好，但要等到兩次檢測都呈陰性反應才會與球隊會合。
27歲的迪謝茲過去五年在遊騎兵出賽，大聯盟累積雖然僅有18轟，但累積106次盜壘，守備功力是印地安人隊交易他的主要原因，另一名一同換來的還有21歲投手新秀克拉斯（Emmanuel Clase），然而克拉斯日前因使用禁藥，遭禁賽80場。
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