MLB／大聯盟取消今年明星賽 道奇改2022年再主辦

正邁向復賽的美國職棒大聯盟（MLB）宣布，今年原訂在洛杉磯道奇隊主場舉行的明星賽因疫情取消。自1945年因第二次世界大戰取消明星賽之後，這是75年來第一次。

有夏日盛典之稱，明星賽往年在球季中的7月舉行，由球迷票選兩聯盟的明星陣容比賽，另舉行表演性質的全壘打大賽。今年受到疫情影響，例行賽拖到7月底開打，明星賽取消。

明星賽通常伴隨一整週的系列活動，邀請球迷同樂，在美國疫情升溫的情況下決定取消。

自從1933年設立明星賽以來，洛杉磯曾在1959年、1980年兩度主辦明星賽。2021年大聯盟明星賽已經敲定在亞特蘭大勇士主場舉行，洛杉磯第3度主辦明星賽延至2022年。

大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）表示，感謝道奇隊與洛杉磯市對於籌備大聯盟明星賽的投入，並能因應疫情做出改變，相信2022年明星賽會是一場令人難忘的盛會。

洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）表示，道奇隊總是把洛杉磯人凝聚在一起，棒球一再療癒美國人心，歡迎全世界球迷在2022年拜訪道奇球場，參與夏日盛宴。

大聯盟明星賽歷史近90年來，只有1945年因為第二次世界大戰而停辦。當年沒有選出明星隊，因為戰時的旅行限制，季中休兵期各地舉行8場的跨聯盟表演賽，為美國紅十字會募款。