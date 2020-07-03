MLB／費城人4球員疑似染疫 列入10天傷兵名單

「費城詢問報」（Philadelphia Inquirer）報導，美國職棒大聯盟MLB費城費城人隊4名球員疑似感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），而被球隊列入10天傷兵名單。

費城人昨天將內野手金格利（Scott Kingery）、右投杭特（Tommy Hunter）與奈利斯（Hector Neris）、左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）放進10天傷兵名單，但未說明具體原因。費城人6月就傳出有7名球員染疫。

「費城詢問報」報導指出，目前大聯盟規定，如果有球員的冠狀病毒檢測呈陽性反應、出現症狀或接觸過確診患者，這名球員就可以被放入2019冠狀病毒疾病的傷兵名單。

費城人總教練吉拉迪（Joe Girardi）今天被問到傷兵名單的問題，他說因為醫療隱私的緣故，無法回答問題。

他還表示：「我現在唯一能說的，就是他們在傷兵名單內。」

費城人正備戰即將到來的新球季，但就在展開團隊操練的前一天傳出球員疑似染疫消息。

列入10天傷兵名單的金格利現年26歲，2019年球季是他大聯盟生涯第2年，共出賽126場，打擊率2成58，貢獻19支全壘打及55分打點。

現年34歲的杭特已在大聯盟奮鬥12個球季，過去2個球季效力費城人，但由於前臂受傷去年球季僅出賽5場。

奈利斯現年31歲，過去6個賽季都效力於費城人，去年球季出賽68場，投出3勝6負的成績，防禦率2.93，並拿下生涯最佳的28次救援成功。

蘇亞雷斯現年24歲，去年在費城人出賽37場，投出6勝1負成績，防禦率3.14，2018年他只出賽4場，其中3場先發，戰績1勝1負，防禦率5.40。