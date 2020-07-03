MLB／擔心任職醫療體系父母 羅斯兄弟忍痛退賽
大聯盟將於本月開打，球員卻接連退賽。目前為自由身的右投羅斯（Tyson Ross），決定不參加2020賽季，成為第5名放棄參賽球員。
在弟弟喬（Joe Ross）宣布不打之後，羅斯也確定不參加今年球季。兩兄弟其實出身醫療世家，父親是醫生，母親則是護士，經過長時間的考慮，兩人決定不能置身事外，最後忍痛退賽。
羅斯的退賽也有意外插曲。去年轉戰老虎的他，今年初與巨人簽小聯盟約，但卻被擋在60人大名單門前，有美媒推測是羅斯告知球團自己打算棄賽，才遭到釋出。
除羅斯兩兄弟外，響尾蛇投手李克（Mike Leake）、 國民一壘手辛默曼（Ryan Zimmerman）、洛磯外野手戴斯蒙（Ian Desmond）也以照顧家人等原因婉拒參加復賽。
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