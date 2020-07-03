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MLB／4費城人因新冠肺炎列傷兵？吉總：我不能說
新冠肺炎疫情壟罩之下，大聯盟能否順利迎向開季，各隊恐怕都只能且戰且走，費城人今天將四名球員放進傷兵名單，疑似為出現新冠肺炎相關症狀，總教練吉拉迪（Joe Girardi）不多談，「我現在唯一能說的，只有他們在傷兵名單內，這是大聯盟的規定。」
這四名球員分別是二壘手金格利（Scott Kingery）、投手內瑞斯（Hector Neris）、蘇亞雷斯（Ranger Suarez ）和杭特（Tommy Hunter）。
球員若因傷勢進入傷兵名單，通常都會列出傷處，但四人都未列原因，因而引發猜測是因出現新冠肺炎相關症狀，或與確診者有接觸，吉拉迪無法多談，也等於變相承認此事，再加上吉總曾說沒有球員帶著新傷歸隊，都顯示四人列傷兵的原因與新冠肺炎有關。
四位球員是否可以趕上球季開打？吉總表示，「我現在沒有時間表，我真的無法回答這些問題，一旦我有答案，我會告訴你們。」
大聯盟本季勢必將在隨時傳出確診者的情況下進行，吉總對此已經心理準備，「我覺得還會有球員確診嗎？這是肯定的。」他指出，在大聯盟祭出的防疫規範之下，他仍預期會再出現確診案例，只能期望疫情不要擴散。
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