MLB／重量級對決賈吉 柯爾球速已飆到159公里

才剛向球隊報到,洋基王牌投手柯爾(Gerrit Cole)已經展示隨時可以開季的備戰狀態,今天在實戰投打對決中碰上重砲賈吉(Aaron Judge),最快球速已經催到99哩(約159公里),投手教練布雷克(Matt Blake)看了很滿意,「已經很接近比賽球速了。」

大聯盟即將重啟,各隊在美國時間7月1日報到,進行三天的新冠肺炎檢測,要到4日才會開放媒體進場採訪,這幾天只能遠端了解球隊狀況。洋基今天在推特貼出柯爾與賈吉的投打對決照片,寫著「重量級對決」,也引起紐約媒體關注。

