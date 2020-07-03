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MLB／重量級對決賈吉 柯爾球速已飆到159公里

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
洋基投手柯爾進行實戰投打練習，與重砲賈吉上演對決。圖／擷自洋基官方推特
洋基投手柯爾進行實戰投打練習，與重砲賈吉上演對決。圖／擷自洋基官方推特

才剛向球隊報到，洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）已經展示隨時可以開季的備戰狀態，今天在實戰投打對決中碰上重砲賈吉（Aaron Judge），最快球速已經催到99哩（約159公里），投手教練布雷克（Matt Blake）看了很滿意，「已經很接近比賽球速了。」

大聯盟即將重啟，各隊在美國時間7月1日報到，進行三天的新冠肺炎檢測，要到4日才會開放媒體進場採訪，這幾天只能遠端了解球隊狀況。洋基今天在推特貼出柯爾與賈吉的投打對決照片，寫著「重量級對決」，也引起紐約媒體關注。

布雷克接話電話訪問，還原柯爾今天的實戰投打練習狀況，遭遇的打者包括賈吉、希克斯（Aaron Hicks）和沃特（Luke Voit），球速約在95到99哩之間。

其實，柯爾近幾周都在洋基球場進行牛棚練投，但3月中旬春訓喊卡以來，這還是第一次與打者實戰對決，布雷克對他的表現很滿意，「他今天看起來真的很棒，我們一直都有設定目標，現在應該調整到什麼階段，而他完全到位，即使沒有球迷在觀眾席上也一樣。」

布雷克指出，柯爾的球速已經接近球季開打的水準，現在只差累積球數，「我想他也滿意現在的調整狀態，他一向都對自己要求非常嚴厲，嚴格要求特定球種投到特定位置上。」

柯爾 球速 賈吉

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