MLB／洗碗錯了嗎？小熊投手割傷恐趕不上開季

球員才剛報到歸隊，小熊已經傳出傷兵，31歲左投昆塔納（Jose Quintana）左手拇指撕裂傷縫了五針，而受傷原因竟是「洗碗」。

大聯盟永遠不乏詭異的受傷案例，昆塔納幫忙追加一筆，小熊今天發布新聞稿表示，昆塔納在邁阿密家中洗碗時割傷左手，「今天早上在芝加哥進行了左手拇指顯微手術，進一步確認他的傷勢程度，最終診斷為左手拇指感知神經撕裂傷，已經進行手術修復。」

昆塔納預計在兩周後展開練投，屆時才能評估他何時可以歸隊，小熊總裁艾普斯坦（Theo Epstein）表示，「最好的劇本就是他的拇指可以盡快復原，但實際情況是，神經傷勢可能會花上更多時間，進度可能會推遲，這些都是無法預期的，我們現在只能等待。」

昆塔納原本該是小熊開季先發輪值的一員，現在看來趕不上開季的機會很高，去年先發四場的米爾斯（Alec Mills）預計將補上空缺。

艾普斯坦表示，「我們的先發輪值深度原本就有些顧慮，現在昆塔納的傷勢顯然又帶來挑戰，必須要有球員可以挺身而出，而且把握住機會。」