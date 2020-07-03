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MLB／不用當孤鳥了 藍鳥獲准返加展開夏訓
大聯盟唯一的北國球隊藍鳥，終於確定「夏訓」不用當無家可歸的鳥。球團今天發布新聞稿，宣布已獲加拿大政府核准，可在主場羅傑斯中心展開訓練，全員預計在本周末從佛州搭乘包機回到多倫多；至於球季開打後能否留在自家主場，目前還是未知數。
受限於加拿大邊境管制，藍鳥回不回得了家一直備受矚目，球團今天發布新聞稿證實，將返回主場進行訓練，也在官方推特貼出影片，向球迷表示：「我們要回家了！我們的夏訓將在羅傑斯中心舉辦。」
藍鳥表示，球團所有人員與職員都已完成檢測，預計本周末就會搭乘包機，從佛州基地飛回多倫多，「只有新冠肺炎檢測陰性的人員，可以獲准搭機飛回加拿大。」
藍鳥總裁夏皮洛（Mark Shapiro）表示，所有球員都同意這三周夏訓期間住在隔離飯店，與家人分離，也不會安排對外熱身賽，「所有熱身賽都會是隊內分組，我們球員的感染風險將會比其他多數人口都還低。」
球團也表示，藍鳥例行賽能否以多倫多為家，目前還未定案，但他們盼望可以留在主場。夏皮洛補充提到，若屆時政府未通過藍鳥返家出賽，目前最有可能的替代方案就是佛州春訓基地。
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