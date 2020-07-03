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MLB／洋基有意開門打 季初開放萬名球迷進場
大聯盟球季將在7月24日開跑，不畏疫情，洋基朝開門接客的目標努力，老闆史坦柏瑞納（Hal Steinbrenner）受訪證實，如果情況允許，球季開打之初預計將開放2成到3成座位，「在球場內保持安全社交距離、戴上口罩，這是絕對可行的。」
美國新冠肺炎疫情還未降溫，多數球隊都朝閉門開打準備，紛紛祭出人形立牌方案，但洋基有其他想法。
史坦柏瑞納接受YES Network訪問證實，「我們已經與州長辦公室有過許多討論，他也覺得很棒，他一直都支持讓體育回到日常，如果情況安全，我們會讓球迷回到球場。」
史坦柏瑞納表示，洋基已經在著手準備，售票網站也協助球團，如何在保持安全社交距離6呎的情況下安排座位，「我確信初期能開放2成到3成座位，在這樣的人數下，保持社交安全距離、戴上口罩是絕對可行的。」
洋基球場可容納5萬4251名觀眾，開放2成到3成的情況下，預計可迎接1萬850名到1萬6275位觀眾進場。
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