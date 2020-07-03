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海爾頓強投、哈德森豪打？你所不知的二刀流名將

聯合新聞網 / 蔡政益
多數大聯盟等級的球員從小開始都有投打經驗，只有大谷翔平有企圖心在職業比賽中嘗試二刀流，事實上有不少名將在大學時期都還是投打雙棲。 歐新社資料照片
多數大聯盟等級的球員從小開始都有投打經驗，只有大谷翔平有企圖心在職業比賽中嘗試二刀流，事實上有不少名將在大學時期都還是投打雙棲。 歐新社資料照片

自從大谷翔平在2018年展現出「二刀流」的魅力後，強投豪打開始蔚為風潮。包括紅人隊後援投手羅倫森(Michael Lorenzen)和光芒隊新秀麥凱(Brendan McKay)，也都做了同時身為投手和打者的嘗試。其實不少球星在大學時期就是二刀流的好手，但進入分工細膩的職棒還是只能專注於單一位置。以下五位知名球星，你恐怕不知道他們大學時期也是二刀流好手呢！

歐勒魯 (John Olerud)，一壘手

歐勒魯 2001 Upper Deck 球員卡
歐勒魯 2001 Upper Deck 球員卡

美國大學棒球有個獎項叫歐勒魯二刀流球員獎(John Olerud Two-Way Player of the Year Award)，自從2010年設立後，每年頒給年度最佳的二刀流球員。這個獎項以歐勒魯來命名，可以想見這位明星一壘手在大學時期是多傑出的二刀流球員。

歐勒魯是藍鳥隊1992、93年二連霸時期的中流砥柱，1993年以.363的打擊率拿下打擊王，資深一點的球迷肯定認識這號人物。他進入職棒前就讀華盛頓州立大學，1988年達成.464打擊率、23轟、15勝0敗、2.49防禦率的壯舉，他是史上唯一一位單季20轟、15勝的球員。隔年他因患腦部動脈瘤動了手術，這也是為何他後來都戴著打擊頭盔上場守備的原因。歐勒魯進入大聯盟後就成為專職的打者，再也沒有站上投手丘投過球，但他強投豪打的表現早已深植人心，讓二刀流球員獎以他來命名，而麥凱就曾三度拿下這個獎。

溫菲爾德 (Dave Winfield)，右外野手

溫菲爾德 2000 Upper Deck 球員卡
溫菲爾德 2000 Upper Deck 球員卡

生涯3000安的名人堂球員溫菲爾德在大學時期就被視為百年難得一見的運動奇才，他在明尼蘇達大學曾單季寫下13勝1敗、.385打擊率的成績。他不僅是二刀流的棒球員，同時還是棒球、籃球雙棲的運動員，在籃球場上擔任大前鋒的他曾在1972年幫助學校拿下NCAA十大聯盟(Big Ten Conference)冠軍。1973年他同時被大聯盟的教士隊、NBA的老鷹隊、ABA的猶他之星隊和NFL的維京人隊選中，成為史上第一位同時被三項職業運動、四個職業運動聯盟選中的球員。他甚至沒打過大學美足，但維京人隊還是要選他。

後來他沒經過小聯盟磨練就直升大聯盟，一路打了22年，1992年和歐勒魯成為隊友，在藍鳥隊拿到一枚冠軍戒。2001年他被選進名人堂，同時背號也被教士隊退休。ESPN曾將他選為史上最佳全方位運動員第3名，說他是運動天才一點也不為過。

海爾頓 (Todd Helton)，一壘手

海爾頓 2000 Topps Stadium Club 球員卡
海爾頓 2000 Topps Stadium Club 球員卡

未來有機會進名人堂的海爾頓，在田納西大學時期是棒球、美式足球雙棲球員。在棒球場上，除了累積.370打擊率、38轟及238打點的打擊成績外(全壘打與打點都是校史紀錄)，還有193局、2.24防禦率及23救援的王牌投手級表現。在投手丘上，他曾創下連續47局無失分的紀錄，也曾寫下單季11救援的隊史紀錄。1995年他拿下象徵大學最佳棒球員的迪克豪瑟獎(Dick Howser Award)。

在美式足球場上，他曾是先發四分衛，NFL超級巨星曼寧(Peyton Manning)還曾短暫成為他的替補。曼寧是NFL史上最偉大的四分衛之一，若海爾頓未來也能戴著洛磯隊球帽進入名人堂，那麼這兩位當年田納西大學的隊友將分別是不同領域的名人堂成員。

哈德森 (Tim Hudson)，先發投手

哈德森 2012 Topps 球員卡
哈德森 2012 Topps 球員卡

你可能想不到大聯盟生涯累積222勝但打擊成績並不出色的哈德森，大學時期其實也是二刀流球員。他就讀奧本大學時，曾有.396打擊率、18轟、95打點、15勝2敗及2.97防禦率的表現。這成績實在讓人看不出來他的本業是投球，他曾同時以投手與外野手的身分被選為NCAA東南聯盟的第一隊，這也是該聯盟史上的頭一遭。由於哈德森加入的運動家隊屬於美聯，使他無法發揮打擊長才，但轉到勇士隊後打擊表現也不出色，生涯打擊率為.160。

馬卡基斯 (Nick Markakis)，右外野手

馬卡基斯 2013 Topps 球員卡
馬卡基斯 2013 Topps 球員卡

馬卡基斯大學時是就讀楊哈里斯初級學院，曾被Baseball America選為初級學院最佳球員。和哈德森一樣，他也是投手與外野手二刀流，2003年他的成績為.439打擊率、21轟、92打點、12勝0敗、1.68防禦率、160三振，其中勝投、三振及打點都是該年初級學院的榜首。球速可達96英里的他原本普遍被視為投手新秀，但金鶯隊後來培養他擔任專職打者，至今也累積了2355支安打。

大谷翔平

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