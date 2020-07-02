MLB／大都會當年送肥約 每年「博尼亞日」大失血

博尼亞（Bobby Bonilla）於2001年以MLB球員身分退休，而他自1999年後就再也沒有為大都會隊出賽過。不過，他仍名列今年大都會隊薪資排行榜上前幾名。

大都會隊在1日支付這位57歲的退休球員119萬3248.20元，一如過去10年每一年，而且將一直持續到2035年。他每年7月1日的發薪日被匿稱為「鮑比博尼亞日」。

別羡慕他的命好，這是因為博尼亞在2000年代初與大都會隊簽了一紙被視為體育史上最傳奇的交易合約。

對大都會隊來說，這是最不堪回首的過去，因其涉及馬道夫（Bernie Madoff）在2008年金融危機期間爆發的惡名昭彰的龐氏騙局。

大都會隊於2000年同意買斷博尼亞剩下的590萬元合約，並同意自2011年起向博尼亞每年支付119萬元，期限長達25年，而非一次支付現金。而且他的年薪還包括8%的保證利率。

白金漢財富合夥人公司資深規畫主管萊文（Jeffrey Levine）說，博尼亞的交易獲利可觀，這有兩個原因。

首先，加總所有年度付款金額，大都會隊向博尼拉支付將近2980萬元，這是博尼亞自2011年開始獲得報酬時的合約價值1270萬元的2倍多。

其次，8%的保證利率非常慷慨。這相當於每年投資回報率8%，而且還沒有股票市場的波動性或風險。此外如果他過世，他的繼承人每年仍將繼續獲得報酬。

萊文指出，如果大都會隊當初支付較低的利率，比如說是3%，則該隊每年將向博尼亞支付約45.5萬元而非120萬元，總價值約為1140萬元而非2980萬元。

當然，大都會並不一定是合約上全面的輸家。部分觀察家說，一個原因是它們能夠透過逐年支付來調度現金。