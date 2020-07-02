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MLB／「夢幻成真」對手換人 紅雀取代洋基出戰白襪
MLB在上賽季就宣布將以1989年電影「夢幻成真（Field of Dreams）」為背景，在今年8月14日於愛荷華州由玉米田改建的球場上舉行一場別開生面的賽事，並由芝加哥白襪出戰紐約洋基，不過今天傳出受到新冠肺炎疫情影響，本賽季復賽後各隊將不進行跨分區賽事，白襪的對手也將改為紅雀。
由凱文柯斯納主演的「夢幻成真」，是描述一名愛荷華州農夫在自己的玉米田上興建一座棒球場，並吸引了已故棒球選手悄然現身球場的棒球與親情電影，而大聯盟在去年也宣布，將於今年8月14日在愛荷華州由玉米田改建的球場中進行一場「夢幻成真」大賽，並由片中出現的白襪出戰洋基。
不過美國媒體今天報導，在今年受到新冠肺炎疫情影響下，大聯盟在復賽後各隊將不進行跨分區賽事，這也迫使美聯中區的白襪將無法與東區的洋基碰頭，而是改與國聯中區的紅雀進行這場夢幻般的賽事，這也將成為愛荷華州史上舉辦的第一場大聯盟正式比賽。
但受到疫情影響，這座原本能容納8000名球迷的球場，雖然目前還不確定是否會開放觀眾進場，不過將會進行全國性的轉播服務。
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