克萊門斯數據媲美上古神獸 五大不凡成就顯神威

13年前的今天（美國時間2007年7月2日），44歲的資深洋基投手克萊門斯（Roger Clemens）面對雙城，投了一場八局只被打兩支安打的優質先發，條紋軍最終以5:1贏球，克萊門斯因此拿到那季的第二勝，同時達標生涯第350勝，成為史上僅僅第八位「350勝俱樂部」的成員（到今天該俱樂部仍只有九名成員），與眾多名人堂傳奇齊名。

然而，現在談論到克萊門斯，眾人的第一印象除了禁藥，還是禁藥。他跟邦茲（Barry Bonds）這一投一打，是大聯盟在21世紀第一個十年為了洗刷禁藥年代（The Steroids Era）所帶來的污點，進行獵巫行動的重點對象。2007年年底公開的米契爾禁藥調查報告（Mitchell Report）中，克萊門斯可說是最大主角，他的私人體能訓練員麥克納米（Brian McNamee）提供了大量資訊給米契爾的調查團隊，儘管克萊門斯矢口否認用藥，也從未在正式藥檢中被檢出陽性，但克萊門斯仍淪為禁藥時代的看板人物。

就算關於克萊門斯用藥的指控和供詞，幾乎全來自麥克納米一人的說法，但這已足以毀壞克萊門斯累積一生的功勳、成績、名譽。從2013年首度獲得名人堂候選資格至今，克萊門斯的得票率不曾突破61％（入選門檻為75%），而明年將是他第九年、倒數第二個的候選年，要是他無法得到顯著的支持率提升，很可能就得跟名人堂說掰掰。

克萊門斯在聽證會中堅持他是使用合法的藥品而非禁藥，但至今仍無法獲得全美棒球記者協會的認同，因此一直無法入選名人堂。 歐新社資料照片

假如撇開禁藥問題，單看克萊門斯的生涯數據，你會覺得這種成績與貢獻度能排在史上前五名的投手，竟然沒有入選名人堂，實在是一件很荒謬的事情。但這就跟大聯盟史上的安打王羅斯（Pete Rose）和全壘打王邦茲也都沒入選名人堂一樣，都是與個人醜聞掛勾在一起（羅斯是涉嫌職棒簽賭、邦茲也是涉入禁藥疑雲）才導致的詭異現象。

直到今天，仍沒有人有明確的證據指出，克萊門斯就是有用禁藥，或是有用禁藥的話，禁藥到底幫助他多少。筆者的想法是，克萊門斯有用禁藥，但在那個藥檢制度尚未健全、從聯盟高層到球隊教練都對禁藥睜一隻眼閉一隻眼的年代裡，大量球員都有用藥的經驗，現在單獨把克萊門斯挑出來，要他承擔整個禁藥年代的歷史共業，對他並不是太公平。此外，筆者也不負責任地認為，禁藥可能或多或少幫他加速傷病復原或延長了一點生涯，但絕不是使他累積出史詩級投球水準與成績的主因，也或許沒有太大的影響。

若暫且先拆下克萊門斯身上的禁藥枷鎖與束縛，從單純探討棒球成就和數據的視角，來看他的生涯，重新欣賞這位一代名將、世代球星的成績，相信任何人都還是會不禁讚嘆：「哇，這傢伙真不是蓋的。」到底克萊門斯有多厲害，以下筆者整理出他除了勝投以外的其他五大經典成就，讓大家好好品評回味一番。

七座塞揚獎 史上最多

塞揚(中)生涯511勝是大聯盟史上最高，但是在現代棒球中麥達克斯(右)的355勝和克萊門斯(左)的354勝難度可能更高，他們兩人就合得了11座塞揚獎。 2001 Topps 球員卡

跟邦茲坐擁七座年度最有價值球員獎有異曲同工之妙，克萊門斯家裡擺著七座代表年度最佳投手榮譽的塞揚獎獎座。大聯盟從1956年開始頒發塞揚獎至今，只有21人曾至少兩度獲獎，而在這群人當中，又僅有四人拿超過三座。在克萊門斯之後的，是名人堂巨投強森（Randy Johnson），而他也只有五座，落後榜首的克萊門斯兩座。關於這七座塞揚獎，筆者覺得最值得挑出來分享的特點是，它們橫跨了克萊門斯23到41歲的超長歲月。他的第一座塞揚獎發生在1986年，當時他只不過是身穿紅襪制服的23歲年輕投手；誰能想到時隔18年的2004年，克萊門斯還能以41歲的高齡，在國家聯盟的太空人隊再拿一座塞揚獎，收集到七座，實在不可思議，而這也代表克萊門斯的生涯從20出頭歲到40幾歲，皆具主宰力。

七度聯盟防禦率王 史上第二多

克萊門斯生涯六度榮膺美聯防禦率王，後來再於2005年獲得一次國聯防禦率王，生涯七次僅落後名人堂左投葛洛夫（Lefty Grove）的九次。若從經過球場和時代因素校正的標準化防禦率ERA＋來看，克萊門斯八度居聯盟之首，同樣僅次於葛洛夫的九次。克萊門斯不只壓低對手得分的能力強，在排除守備因素且統合三振、保送、被全壘打等實質投球內容的投手獨立防禦率FIP（Fielding Independent Pitching）數據上，他更是九度在所屬聯盟獨領風騷，與名人堂傳奇「大火車」W. 強森（Walter Johnson）並列史上最多，足見其本身的投球品質就非常頂尖，不太需要仰賴隊友防守的支援，即能繳出好成績。

生涯三振數4672次 史上第三多、美聯史上最多

克萊門斯生涯有12次單季超過200K，並有5次拿下三振王頭銜，總三振次數排名史上第三。 1991 Topps 球員卡

克萊門斯生涯綿延24季，平均繳出十分優質的8.6 K/9值，因此總共堆積出多達4672次的三振數，這數字在歷史上只比三振王萊恩（Nolan Ryan，5714次）和強森（4875次）還要少，也是美聯百餘年歷史的最高。雖然三振頻率不像同期選手馬丁尼茲（Pedro Martinez）、強森、席林（Curt Schilling）等人那麼誇張，但克萊門斯仍憑藉其多樣化的球路和詭譎的配球，五度登上聯盟三振王寶座，具備紮實的三振功夫。此外，克萊門斯曾兩度投出史上最多的單場20次三振，是唯一一位達成此壯舉的人物。

118場完投、46場完封

1980年以降，克萊門斯的118場完投為第二多，僅遜於名人堂投手莫里斯（Jack Morris），可見其耐久度、續航力都非常驚人。更令人驚艷的是，這118場完投中，有多達46場是沒有失分、難度非常高的完封，此數字為同一時間區間（1980年到2019年）的最多，比第二名強的37場還多出九場。在這個單季完封數「兩場」就能排名全聯盟第一的年代裡（去年吉歐利托（Lucas Giolito）、畢伯（Shane Bieber）、艾爾坎泰拉（Sandy Alcantara）皆以兩場完封並列全聯盟之首），克萊門斯的生涯完封數更顯鶴立雞群、令人難以想像。說他是兼具超級耐操性和頂尖投球品質的王者級大投手，一點也不為過。

生涯WAR值*139.2 史上排名第八、投手史上第三

說到耐操性和投球品質的結合，看到把兩者都考慮進去的綜合貢獻值WAR就對了。克萊門斯生涯的WAR值達到139.2，在棒球史上能排在第八名，若只評比投手則能排到第三。在克萊門斯前面的兩名投手——塞揚（Cy Young）和W. 強森，都是活躍於一百多年前棒壇、投球局數超過5900局的上古神獸（克萊門斯生涯累積4916.2局），而克萊門斯能以1980年之後的投手身份，創造足以媲美上古神獸的貢獻值，實屬「百年難得一見」。

*註：綜合貢獻值WAR（Wins Above Replacement），以進階數據為基底，試圖計算球員場上貢獻價值的數據（比替補級球員多幫球隊拿下幾勝），一般來說，0為替補、板凳球員的水準，2左右為聯盟平均，4左右稱得上是明星級。由於此數據經球場和年代等不同環境的數據校正，因此一個球員的 WAR值能被拿來跟在不同球場比賽、不同時期的球員作相互比較。本文所提及的WAR值取自數據網站「Baseball Reference」。