MLB／重現電影「夢幻成真」 大聯盟持續籌備

美國職棒大聯盟因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）停擺，即便決定復賽，賽程也大幅「縮水」，但預定在愛阿華州一處玉米田旁舉辦「夢幻成真」棒球賽的計畫，目前沒有改變。

棒球電影「夢幻成真」（Field of Dreams）1988年在愛阿華州（Iowa）戴爾斯維（Dyersville）拍攝，大聯盟如今正在那裡打造一座臨時球場，訂於8月13日進行重現「夢幻成真」的比賽。

根據MLB聯播網的莫洛西（Jon Morosi）報導，聯盟今天在聲明中證實：「目前為止，這場賽事的狀態尚未改變，我們希望保有開打的選項。」

「我們仍在搭建球場，且遵照疾病管制暨預防中心（CDC）及州政府有關安全措施的所有規範，其中包括保持社交距離、洗手、進場前量體溫等。保障民眾健康是我們的最優先考量。我們正在監控進行中的活動，也計畫依據狀況的需求保持彈性。」

莫洛西表示，這場「夢幻成真」棒球賽的對戰組合可能在本週稍晚宣布。這場比賽本應該是要由芝加哥白襪對上紐約洋基，但2020年球季修改後的賽程，並沒有白襪與洋基交手的安排。

「夢幻成真」獲得包括最佳影片在內3項奧斯卡金像獎提名，由凱文科斯納（Kevin Costner）主演，劇情敘述他飾演的農民金塞拉（Ray Kinsella）懷抱夢想在玉米田裡建棒球場，果真吸引因為涉入1919年「黑襪醜聞」（Black Sox scandal）遭到禁賽的「無鞋喬」喬傑克森（Joe Jackson）等已故球員現身比賽。