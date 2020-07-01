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MLB／運動家跟進假人應援 球迷還有機會拿實戰球
中職開季時因應閉門打而首創的珍珠板「假人應援」引發全球話題，讓相繼開打的韓職、日職也起而效尤。即將復賽且不開放球迷進場的大聯盟，運動家隊也決定跟進，並且再發揮創意，讓球迷有機會拿到比賽實戰球、與2張明年球季主場開幕戰門票！
運動家在官網公告應援新活動，復賽後將仿效中職樂天桃猿隊作法，球迷可花錢製作屬於自己的人形立牌，並陳列在主場觀眾席上，一共有三個方案可供選擇。其中最貴的129美元方案，球團會將球迷立牌放在指定的界外區，若有球員在比賽中擊中看板，就會將球送給該立牌主人。運動家也宣告，此活動所得將全數捐出做公益。
此外球迷在球季結束後不但能把屬於自己的立牌帶回家，所有參與此活動的球迷，也都能獲得明年球季運動家主場開幕戰門票2張，人形立牌訂製截止日為國時間7月5日，當天也是運動家預定的本季主場開幕戰。
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