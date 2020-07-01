MLB／戴斯蒙不打復賽 洛磯找上老將坎普救火

大聯盟將在7月底復賽，不過洛磯外野手戴斯蒙（Ian Desmond）為了照顧家人決定退賽，也是聯盟第四人，為了補上戰力空缺，傳洛磯找上入選3屆全明星的老將坎普(Matt Kemp)簽下小聯盟約。

戴斯蒙昨日在個人社群網站發表聲明，家中有孕妻和四個小孩，在這個紛亂時刻，需要他的陪伴，他另外提及幾個不願在本賽季回到球場的原因，包括在美國不斷延燒的黑人平權運動、聯盟舞弊與希望協助青少年棒球重回正軌等。

不過少了一員大將的洛磯很快就找到頂替人選，雖然還未正式宣布，但據美媒報導將與前道奇明星球員、現年35歲的老將坎普簽下小聯盟約，預計可分攤左外野守備與指定打擊，並輔佐陣中的年輕球員。

曾是道奇門面的坎普擁在聯盟打滾14年，2018年回鍋道奇後一度回春，當年還入選明星賽，但去年加入紅人後又露出老態，整季只出賽20場，打擊率僅2成也只擠出1轟，球季還沒結束就被釋出，季後以小聯盟約附帶大聯盟春訓邀約加入馬林魚。

在春訓暫停前，坎普替馬林魚出賽11場、打擊率僅0.143，並未入選馬林魚日前公布的60人大名單，不過有機會在洛磯延續生涯。