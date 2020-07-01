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MLB／數字藏玄機 老虎破紀錄簽約金簽下選秀狀元
老虎隊沒有拖太久，今日與史上首位大學一壘選秀狀元托克森(Spencer Torkelson)達成協議，並且以841萬6300美元(約2.5億台幣)簽約金打破大聯盟紀錄。
這筆破紀錄簽約金其實暗藏玄機，因今年選秀狀元建議簽約金是841萬5300美元，老虎就以此數字做參考，並外加1000美元，讓托克森成為史上第一個超過大聯盟建議簽約金的選秀狀元，同時打破去年選秀狀元拉契曼(Adley Rutschman)的810萬美元，寫下大聯盟最高簽約金紀錄。
托克森完成簽約後，在推特上貼文宣告自己正式成為老虎一員，球團也將他放入60人春訓名單，不過還需磨練的他、應不會在今年的迷你賽季登上大聯盟。
It’s official... Go @tigers pic.twitter.com/H9X62LCYqc— Spencer Torkelson (@spennyt) June 30, 2020
雖然托克森大學時期都守一壘，3年期間總共敲出54轟，也是史上首位大學一壘選秀狀元，不過老虎看好他的運動能力，相信他未來能夠轉任三壘手，托克森則表示，自己在年輕時所有位置都有守過，對轉任三壘並不排斥，「我並不震驚，我自認是名棒球員，棒球員不該固守在一個位置，我的目標就是贏球，如果要守三壘也沒問題。」
不過近20年的選秀狀元運命多舛，竟有6人上不了大聯盟，希望砸大錢的老虎隊不會成為下一個苦主！
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