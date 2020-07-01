MLB／大谷二刀流重出江湖 天使總管：一開始將受限

天使日籍好手大谷翔平在歷經去年專任指定打擊後，今年春訓將獲得解禁重拾「二刀流」身手，天使總管艾普勒（Billy Eppler）就透露，儘管一開始將會對於大谷有所限制，但仍希望從春訓開始大谷就能待在投手丘上，並視他的狀況來進行新賽季的安排。

大谷在2018年10月進行完韌帶重建（Tommy John）手術後，上賽季被球團安排以指定打擊的身份出賽，並繳出打擊率2成86、18支全壘打和62分打點的成績，雖然表現依舊亮眼，但各界仍是期待他重返投手丘重拾「投打二刀流」的身手。

而繼日前傳出天使將大谷以「二刀流」的身份列入春訓名單後，天使總管艾普勒也證實，確實有讓大谷在復賽球季恢復二刀流的計畫，「從一開始我們可能會先給他一些限制，他會先進行一些投打實戰，隨後我們將會進一步提高強度，讓他進入比賽狀態，然後每天觀察他的反應，來確定我們可以對他踩足多少油門，我們期望他整個春訓能一直待在投手丘上。」

大谷在過去兩年接連動刀後，原訂五月才能重返投手丘，不過受到疫情導致開季順延影響，讓他得以以「二刀流」形式趕上開季，上周天使總教練麥登（Joe Maddon）受訪時就曾表示，希望大谷在新賽季每周至少能站上一次投手丘，而在每次先發期間三到四場比賽將會擔任指定打擊。