MiLB／不敵疫情 小聯盟確定取消本季賽事

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情未歇，全球體壇受到嚴重衝擊，美國職棒小聯盟官方今天也如各界預期，正式取消今年所有賽事。

經過勞資雙方數度針對細節進行協調，美國職棒大聯盟MLB預計7月復賽，展開「縮水」球季。

在大聯盟球隊準備重啟訓練營之際，部分備受期待的頂級新星被球隊放進大聯盟60人名單。

其中，底特律老虎今天宣布以小聯盟合約附帶創紀錄的840萬美元（約新台幣2.51億元）簽約金，簽下這個月選秀會上的狀元郎－一、三壘兼修的內野手托克森（Spencer Torkelson）。

小聯盟主席歐康納（Pat O'Conner）說：「對我們的國家和我們的組織來說，這是史無前例的一次，這是史上第一個沒有小聯盟棒球賽的夏天。」

「儘管對許多人來說，這是令人沮喪的一天，但這項公告消除了有關2020年賽季的不確定性，讓我們的球隊能開始為人們可負擔的家庭娛樂，計劃令人期待的2021年球季。」