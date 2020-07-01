彷若前世的去年七月 楚奧特、亞古納領風騷

因為受到疫情嚴重影響，今年對於美國職棒的球迷特別難熬，一晃眼竟已到了七月，夏日正炎，卻缺少屬於棒球的醍醐味，還好馬上就要開始進行熱身賽，並在七月中下旬揭開序幕，漸上軌道，雖然風雨飄搖的不安感難免，也有球員確定為了健康安危「拒賽」，但黑暗處總歸是稍微看得到盡頭了，棒球是許多球迷的生活重心，少了它彷彿時間停止、未再向前，且讓我們回顧、複習去年七月，有哪些重要大事、精彩的球員表現。

史凱格斯猝逝 震撼球壇

去年7月1日，天使左投史凱格斯（Tyler Skaggs）被發現於德州下榻旅館房間中死亡，27歲的年輕生命倏忽即逝，「無常」再度降臨，令人措手不及，與他交情甚篤的好友楚奧特（Mike Trout）就在明星賽穿象徵史凱格斯的45號背號：「他總是跟我說他想參加明星賽，他很努力，我認為他去年就該入選，而他當時說『我會跟你們一同前去的』，今天晚上，他與我同在。」天使也在史凱格斯逝世後重返主場的第一場出賽就演出「聯手無安打」，相當戲劇化。

天使左投史凱格斯在去年7月1日驟逝，隊友在客場比賽休息區掛上他的球衣來悼念。 歐新社資料照片

2019年明星賽辦在印地安人主場（Progressive Field），而印地安人也在七月繳出美聯最佳戰績（18勝6敗），在全大聯盟僅次於巨人的19勝6敗，大幅拉近與分區龍頭雙城的勝差，進入七月前，雙城領先印地安人8場勝差，7月27日輸給白襪時一度剩下1場，而雙城最後能從分區脫穎而出的關鍵是重砲打線，明星賽前敲出166轟，打破原由洋基保持的紀錄，7月26日成為「史上最速200轟」的球隊，僅花103場，比原本的紀錄（2005年遊騎兵）還少了19場。

值得一提的是，去年開低走高的國民隊，是帶著42勝41敗的戰績進入七月的，當時絕對沒有人能預想幾個月後，他們會是捧起冠軍金盃的最終贏家。

諸多球員寫里程碑 普荷斯再創歷史

普萊斯（David Price）的生涯第150勝、哈波（Bryce Harper）的生涯千安（兼第200轟）也都出現在去年七月，39歲的普荷斯（Albert Pujols）先在7月7日對太空人敲出生涯第650支二壘安打，7月28日對金鶯扛第650號全壘打（史上第六位），也是史上首位同時擁有「650支二壘安打、650轟」的「現代神獸」。

天使老將普荷斯在去年七月先打出生涯第650支二壘安打，稍後又打出650轟，寫下震古鑠金的紀錄。 歐新社資料照片

亞古納、楚奧特「跑」、「砲」各有一套

勇士亞古納（Ronald Acuna Jr.）去年七月跑出12次盜壘（僅失敗2次），比18支球隊當月份整隊還多。楚奧特則單月轟炸13支全壘打（全大聯盟最多，也是他去年最多全壘打的月份），光七月就三度連三場開轟，打擊三圍達0.286/0.392/0.821，攻勢凌厲。然而七月拿下單月最佳打者的另有其人，美聯是破四成打擊率、12轟的太空人古瑞爾（Yuli Gurriel），國聯是走出開季不順、連六場開砲平隊史紀錄的紅雀高史密特（Paul Goldschmidt）。

強投柯爾、史特拉斯堡 各佔山頭

柯爾（Gerrit Cole）在7月22日交手運動家的比賽達成200次三振，史上第二速，僅次於2001年強森（Randy Johnson）、柯爾七月5場先發拿下4勝，34局飆51K、防禦率僅1.85，也抱回美聯單月最佳投手獎。

國聯獲獎者是史特拉斯堡（Stephen Strasburg），他七月的防禦率1.14 雖然比不上狄葛隆（Jacob deGrom）的1.09和柳賢振「不科學」的0.55，不過5場先發掃蕩5勝，比狄葛隆、柳賢振加起來多（各2勝），儼然國民福星。

兩大強投史特拉斯堡(左)和柯爾(右)在去年七月都大發神威，分別拿下5勝0敗和4勝0敗佳績。 2019 Topps球員卡

「長江後浪推前浪」是不變的定律，去年7月25日，一代明星游擊手土洛威斯基（Troy Tulowitzki）宣布褪下戰袍、高掛球鞋，打擊和守備的英姿徒留懷念。

鑑往知來，儘管每個當下都獨一無二，但回首去年七月能讓球迷更期待今年七月會發生什麼未知的新奇事件─那個大聯盟終於要開季的七月。