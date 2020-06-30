MLB／復賽確保社交距離 頂撞、靠近裁判將遭驅逐出場

MLB在今天公布復賽相關賽制與防疫規劃，其中對於球員、教練和裁判都有諸多關於「社交距離」的防疫規定，除了日前就已外傳的禁止吐痰、葵花籽、花生外，如比賽中教練或球員對於裁判判決有所爭議，也必須與裁判保持6英呎（約183公分）以上的距離，否則將面臨驅逐出場以及聯盟懲處。

MLB在日前敲定將於7月25日或26日開幕後，聯盟也與球員工會繼續針對相關防疫規定進行討論，並在今天公佈了所有新規定，包括禁止吐痰，投手禁舔手指改以口袋放置濕抹布替代，一、三壘指導教練只能站立在指導區，不得走進場上接近上壘者、守備者或裁判，比賽前不交換陣容卡，改將陣容輸入聯盟所提供的行動裝置中，鼓勵內野手在死球狀態遠離跑者等。

此外，聯盟也將嚴格禁止球場上的衝突接觸，受約束的對象包括了球員、教練與裁判，尤其是當球員和教練對於裁判判決有所疑慮時，仍必須要維持至少6英呎的社交距離，違反者將隨即被驅逐將場，甚至面臨罰款和停賽。

而過去聯盟為了避免裁判過於頻繁執法相同球隊的規定，也將在今年受到疫情影響作出改變，根據「ESPN」報導，為了避免裁判在旅途過程中增加感染風險，不排除讓同一裁判連續執法同一球隊主場或是相鄰主場的賽事。

對於日前討論主審是否需要戴口罩上工的規定，聯盟則是決定以鼓勵代替強制，不過為了確保裁判的安全，除了禁止球員、教練上前爭執外，在復賽不開放球迷進場的情況下，未來如球隊將進行換人，也將採取遠距離溝通和叫喊的方式。