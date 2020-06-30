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MLB／巨人盼全員參與復賽 卻傳60人名單新秀確診

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
巨人隊傳出列入春訓60人名單的小聯盟外野手畢曉普（Hunter Bishop）確診的消息。 截圖自小聯盟官網
巨人隊傳出列入春訓60人名單的小聯盟外野手畢曉普（Hunter Bishop）確診的消息。 截圖自小聯盟官網

MLB在今天傳出包括國民辛默曼（Ryan Zimmerman）在內三名球員相繼退出復賽行列後，未來恐怕會引發更多球員以安全為由決定不參賽，不過巨人球團在今天就指出，第一時間與球隊主要陣容球員聯繫後，目前仍未有人表達想要退出復賽，不過今天卻也傳出列入春訓60人名單的小聯盟外野手畢曉普（Hunter Bishop）確診的消息。

大聯盟在敲定於七月底開季後，今天卻傳出國民野手辛默曼、投手羅斯（Joe Ross）以及響尾蛇投手李克（Mike Leake）相繼宣布不參與復賽的消息，可能帶起聯盟第一波的退賽潮，不過巨人總裁薩伊迪（Farhan Zaidi）、總教練凱普勒（Gabe Kapler）在今天就表示，仍希望全隊都能夠參與這次的60場復賽賽季。

「目前還沒有人跟我提出這件事，我預計應該不會有太大問題。」凱普勒在今天受訪時談到與球隊主要陣容溝通復賽相關事宜時指出，自己第一時間就與25名球員與所有資深進行溝通，並得到來自球員的善意回應：「我們已經和很多球員進行了交談，但都還沒有人提出（退賽）。」

跟大聯盟規定，除非是被列入高風險的球員，得以選擇退出比賽並獲得相對應薪資外，其他球員如果自行退出復賽，則視同放棄薪資，巨人總裁薩伊迪說：「我們仍在對球員和職員進行評估，不過我們幾乎所有人都被認為是中低風險族群。」

不過一度被巨人列入春訓60人名單的小聯盟外野手畢曉普，仍在今天傳出確診消息，他在去年選秀會上於首輪第10順位被巨人選進，是前景備受期待的潛力新秀，在去年小聯盟的比賽中他出賽32場繳出打擊率2成29、5支全壘打和12分打點的成績，並且在10次盜壘嘗試中8次成功，是巨人農場排名第四名的年輕好手。

巨人 小聯盟 國民

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