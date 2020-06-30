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MLB／三年僅打119場 大都會盼塞佩達斯專任指定打擊

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
大都會有意讓「古巴飛彈」塞佩達斯專任DH。 美聯社
大都會有意讓「古巴飛彈」塞佩達斯專任DH。 美聯社

儘管過去幾年來受到傷勢所苦，讓「古巴飛彈」塞佩達斯（Yoenis Cespedes）幾乎從球場上消失，不過大都會總經理范維格南（Brodie Van Wagenen）仍對於塞佩達斯在即將開打的復賽賽季充滿期待，並認為他將會以指定打擊的身份為球隊做出貢獻。

2014、2016年兩度入選明星賽的塞佩達斯，在2016年11月與大都會重新簽下四年總價1億1000萬美元的合約後，卻他連年遭遇傷病問題，2017年出賽81場、2018年只打38場，去年更因為在自家牧場發生意外造成左腳踝骨折、賽季提前報銷，還面臨了大都會的扣薪處分。

不過對於今年賽季因為新冠肺炎疫情延期到七月底才開打，大都會總經理范維格南指出，相當期待塞佩達斯重返球場後的表現，「他一直很努力訓練，我們都期待他回到春訓時的狀態，並認為他將會比我們三月碰面時，更接近比賽狀態。」

本賽季將是塞佩達斯與大都會合約的最後一年，在復賽後國聯將採取指定打擊制的情況下，球團也希望塞佩達斯能在這個位置上做出貢獻，「當他維持健康時，是一位了不起的球員，可以說是一名五拍子球員，我們必須確保把他擺在一個能發揮他能力的位置。能夠有指定打擊這個位置，將有助於球隊在管理以及工作量上的安排，這將讓我們的陣容變得更有深度，而他也能夠透過打擊對比賽造成影響，所以我們期待透夠指定打擊這個位置來保護他，又能增強球隊打擊。」

而大都會終結者迪亞茲（Edwin Diaz）也說：「這次延賽能夠為我們受傷的球員提供一線希望，例如塞佩達斯，他們將會以百分之百的狀態迎接賽季，我們將會擁有一支戰力龐大的隊伍。」

大都會 Yoenis Cespedes

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