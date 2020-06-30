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MLB／退賽潮來了 國民辛默曼宣布不打復賽

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
國民老將辛默曼不會參與本賽季復賽。 美聯社
國民老將辛默曼不會參與本賽季復賽。 美聯社

國民一壘手辛默曼（Ryan Zimmerman）在今天宣布，由於家中有三個孩子與一名高齡母親，在考量到家人屬於新冠肺炎病毒高風險族群的情況下，將不會參與本賽季復賽，雖然他強調目前仍未有退休計畫，但也還沒有思考到未來棒球路的規劃。

35歲的辛默曼在去年為國民搶下隊史第一座世界大賽冠軍後，球團仍決定不執行他今年1800萬美元的球隊選擇權，並以200萬美元年薪將他重新簽下，讓外界一度傳出他不排除退休的可能性。

在本賽季遭遇新冠肺炎疫情開季一延再延的情況下，雖然MLB日前已敲定將於七月底開賽，不過辛默曼也在今天發出聲明強調將以安全為由不參賽，「經過深思熟慮並考量到我的家庭狀況後，我決定不參加2020賽季，因為我的家中有三名孩子，其中包括一名新生兒與老母親，他們都屬於高風險族群。」

自從今年疫情爆發以來，辛默曼就一直對於本賽季感到擔憂，不僅是因為他最小的小孩僅有三周大，母親還有多發性硬化症，皆屬於高風險族群，「如果我最終決定參賽，那我可能要面對直到賽季結束前都無法與他們見面的狀況。每個人都有他們必須考慮的因素，這之間沒有對與錯，就是個選擇問題。」

儘管上賽季個人出賽數與場上表現都創下新人年以來的新低，但辛默曼在聲明中強調，仍一直在期待歸隊的那一天，「每個人都知道加入一個團隊代表著什麼，今年我會非常想念那群與我志同道合的人們。當然，我很希望為球隊完成連霸，但是鑑於本賽季的不尋常，這對我和家人來說才是最好的決定，很感謝球團的理解與支持。」

國民投手羅斯（Joe Ross）宣布不打本季。 美聯社
國民投手羅斯（Joe Ross）宣布不打本季。 美聯社

響尾蛇投手李克退出本季。 美聯社
響尾蛇投手李克退出本季。 美聯社

除了辛默曼外，國民投手羅斯（Joe Ross）也以相同理由決定不參與本賽季，成為繼響尾蛇投手李克（Mike Leake）後，本周第二、三位宣布不參加復賽的球員，其中李克本賽季的年薪來到1500萬美元。

國民 Ryan Zimmerman

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