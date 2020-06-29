MLB／陳偉殷動態受關注 中日龍：暫不積極延攬
陳偉殷遭美職水手隊釋出，表態將持續尋找旅外機會，再傳出前東家中日龍隊可能有興趣延攬的消息，據日媒報導，中日龍隊表示，僅做例行情報搜集，但不為馬上有積極的延攬行動。
陳偉殷目前持續在台灣維持自主訓練，他透過經紀公司表示，將持續尋找旅外機會。去年底陳偉殷遭馬林魚隊釋出時，當時前東家日職中日龍隊就曾釋出善意，表示會針對陳偉殷的合約和身體狀況調查。
陳偉殷此次再被釋出，日媒也有報導指出，中日龍隊球團關係者透露，雖然陳偉殷去年球季在美職中繼出賽，但相信調整回先發出賽也不會是問題。
球團關係者也提到陳偉殷還年輕，與陳偉殷交情不錯的吉見一起，目前持續效力中日龍隊，也在27日比賽拿下個人本季首勝，若陳偉殷回到中日龍隊，相信可以彼此互相勉勵、刺激。
根據日媒中日體育報報導，中日龍隊球團代表加藤宏幸受訪表示，目前僅有做例行的情報搜集，應該不會立即採取積極的網羅行動。
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