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MLB／陳偉殷動態受關注 中日龍：暫不積極延攬

中央社 / 台北29日電

陳偉殷遭美職水手隊釋出，表態將持續尋找旅外機會，再傳出前東家中日龍隊可能有興趣延攬的消息，據日媒報導，中日龍隊表示，僅做例行情報搜集，但不為馬上有積極的延攬行動。

陳偉殷目前持續在台灣維持自主訓練，他透過經紀公司表示，將持續尋找旅外機會。去年底陳偉殷遭馬林魚隊釋出時，當時前東家日職中日龍隊就曾釋出善意，表示會針對陳偉殷的合約和身體狀況調查。

陳偉殷此次再被釋出，日媒也有報導指出，中日龍隊球團關係者透露，雖然陳偉殷去年球季在美職中繼出賽，但相信調整回先發出賽也不會是問題。

球團關係者也提到陳偉殷還年輕，與陳偉殷交情不錯的吉見一起，目前持續效力中日龍隊，也在27日比賽拿下個人本季首勝，若陳偉殷回到中日龍隊，相信可以彼此互相勉勵、刺激。

根據日媒中日體育報報導，中日龍隊球團代表加藤宏幸受訪表示，目前僅有做例行的情報搜集，應該不會立即採取積極的網羅行動。

陳偉殷 中日龍

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