快訊

頁岩油巨人倒下！美國開採前鋒「切薩皮克能源」正式破產

持續占據！民進黨油壓剪突破三入口 藍綠爆發全武行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／洗腦神曲鯊魚寶寶 也要游進桃園球場了

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

兒歌界的洗腦神曲「Baby Shark」也將進駐桃園球場，樂天桃猿隊今天宣布，與Baby Shark合作，這首歌不僅將成為猿隊的應援曲，鯊魚寶寶家族未來將現身球場，推出相關商品。

猿隊與Baby Shark合作，未來全猿主場將可用兒歌神曲Baby Shark大聲為桃猿男兒加油，這首神曲不僅在大聯盟世界大賽獨領風騷，也是目前日本職棒巨人隊球員帕拉（Gerardo Parra）的出場曲，如今將搖身一變成為猿隊的應援曲。

猿隊目前在上半季落後中信兄弟兩場勝差，明天起兩隊將進行二連戰，從這兩場關鍵賽事起就將啟用Baby Shark應援曲。

猿隊準備影片教學，在猿隊球員有全壘打表現，也會向觀眾席拋送Baby Shark玩偶。迎接七月補賽，猿隊持續推出人氣活動，迎接疫情解封，讓歡樂的全猿主場逐漸回歸。

樂天桃猿 中信兄弟

延伸閱讀

中職／台灣打滾8季達千K 羅力當年只想撐過兩周就好

中職／費爾本想家離隊 獅洋投又缺人

中職／猿力攔象 單周變出4洋投？

中職／接連「輸獅」 猿被象甩開

相關新聞

MLB／4台將上榜球隊復賽60人名單 江少慶被點名受關注

大聯盟重啟在即，本周將展開「春訓2.0」，各隊最晚須在今天提交60人名單，目前已公布的球隊裡，共四名台灣球員上榜，包括紅...

場內安打率超越一朗 白襪新星孟卡達潛力無限

白襪年輕三壘手孟卡達（Yoan Moncada）的球員生涯從開始到現在始終是話題滿滿。打從他十七八歲打古巴職棒時起，孟卡達就已是名聲傳遍球界的超級新秀。最終在古巴政府特准下，孟卡達不必像前輩一樣冒著叛

MLB／海盜投手藥檢未過禁賽80場 賠上本季也還不完

海盜後援投手桑塔納（Edgar Santana）還沒等到球季開打，先確定因藥檢未過遭禁賽80場，而今年球季只打60場，也...

MLB／鼠蹊部3月動刀 韋蘭德可健康趕上「春訓2.0」

3月中旬進行鼠蹊部手術，太空人王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）的復健況狀順利，早已展開練投，預計可以健...

中職／洗腦神曲鯊魚寶寶 也要游進桃園球場了

兒歌界的洗腦神曲「Baby Shark」也將進駐桃園球場，樂天桃猿隊今天宣布，與Baby Shark合作，這首歌不僅將成...

MLB／復賽再遇挑戰 遊騎兵工作人員染疫

美國職棒大聯盟MLB準備7月重啟因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情停擺的賽季之際，又有一隊被病毒攻陷，德州遊...

MLB／開幕日可望國民戰洋基 薛則、柯爾硬碰硬

大聯盟尚未正式公布2020年60場縮水球季賽程表，媒體搶先曝光開幕日的重頭戲，將由衛冕冠軍國民迎戰洋基，可望上演薛則（M...

MLB／不在水手未來藍圖 陳偉殷遭釋出

水手隊昨釋出台灣左投陳偉殷，所屬經紀公司表示，仍會尋找國外球團的機會；「殷仔」也在臉書發文，「感謝這個短暫的緣分，未來我...

MLB／陳偉殷下一步 目標還是國外球隊

台灣左投陳偉殷遭水手釋出，還沒有機會穿上新東家球衣作戰，本季因疫情還沒等到球季開打，先結束賓主關係，陳偉殷的下一步何去何...

MLB／不在未來藍圖內球員難上場 陳偉殷只能被割捨

大聯盟球季即將重啟，台灣左投陳偉殷在此時接到水手釋出消息，濃縮到只剩37%的2020年賽季，已無讓陳偉殷登板空間成為關鍵...

MLB／陳偉殷驚傳遭水手隊釋出 感謝短暫緣分

陳偉殷昨天出現在桃園棒球場練習，還不確定返美時間，但水手隊3A球隊網站，已顯示陳偉殷遭球隊釋出（Released），他隨...

場次減少、投手全面取消打擊 疫情促大聯盟大變革？

新冠肺炎不只是重挫全球經濟，同時也改變了人們生活行為，就連職業棒球也因為肺炎而被迫做出制度上的革新。眼看2020大聯盟即將泡湯，不料球員工會近日竟然與大聯盟球團們達成協議，預計7月24日開打。雖比原定

熱門新聞

NBA／昔身材走樣照瘋傳網路 沃爾駁斥是粗壯不是胖

中職／小龍捲風強投歷經風霜 成就兄弟新王牌

中職／王威晨3安3得分 兄弟4連勝穩坐龍頭

日職／高薪高貢獻 海歸派正面效應擴大

中職／台灣打滾8季達千K 羅力當年只想撐過兩周就好

日職／陽岱鋼4支0跑出本季首盜 王柏融全場未上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。