中職／洗腦神曲鯊魚寶寶 也要游進桃園球場了

兒歌界的洗腦神曲「Baby Shark」也將進駐桃園球場，樂天桃猿隊今天宣布，與Baby Shark合作，這首歌不僅將成為猿隊的應援曲，鯊魚寶寶家族未來將現身球場，推出相關商品。

猿隊與Baby Shark合作，未來全猿主場將可用兒歌神曲Baby Shark大聲為桃猿男兒加油，這首神曲不僅在大聯盟世界大賽獨領風騷，也是目前日本職棒巨人隊球員帕拉（Gerardo Parra）的出場曲，如今將搖身一變成為猿隊的應援曲。

猿隊目前在上半季落後中信兄弟兩場勝差，明天起兩隊將進行二連戰，從這兩場關鍵賽事起就將啟用Baby Shark應援曲。

猿隊準備影片教學，在猿隊球員有全壘打表現，也會向觀眾席拋送Baby Shark玩偶。迎接七月補賽，猿隊持續推出人氣活動，迎接疫情解封，讓歡樂的全猿主場逐漸回歸。