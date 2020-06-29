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MLB／海盜投手藥檢未過禁賽80場 賠上本季也還不完
海盜後援投手桑塔納（Edgar Santana）還沒等到球季開打，先確定因藥檢未過遭禁賽80場，而今年球季只打60場，也等於宣布本季報銷，連兩年未在大聯盟留下出賽成績。
桑塔納在2018年共為海盜出賽69場，吃下66.1局，繳出3勝4敗、防禦率3.26，同年9月進行TJ韌帶置換手術，去年整季未出賽，原本瞄準今年球季復出，卻在今天傳出藥檢未過。
海盜總經理切寧頓（Ben Cherington）表示，「他有參與『春訓1.0』，原本也應該在『春訓2.0』的名單內。」對於禁賽消息表達失望，但他說：「現在我們只能專注在能來的球員身上，回到匹茲堡準備球季開打。」
桑塔納本季薪水58萬1500美元，按場次支薪後可領到約21.5萬美元，但遭禁賽80場後，這筆錢也確定領不到了。
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