MLB／4台將上榜球隊復賽60人名單 江少慶被點名受關注

大聯盟重啟在即，本周將展開「春訓2.0」，各隊最晚須在今天提交60人名單，目前已公布的球隊裡，共四名台灣球員上榜，包括紅襪隊林子偉、印地安人隊張育成、老虎隊江少慶和遊騎兵隊黃暐傑。

大聯盟將在美國時間7月1日報到春訓，展開為期三周的二度春訓，今年因應特殊賽季有特殊規則，各隊春訓最多可帶60人，開季採取30人名單，隨後逐次降為28人、26人。

各隊陸續公布參與二次春訓的名單，位於40人名單內的林子偉和張育成無意外上榜，台灣投手則由江少慶和黃暐傑代表，爭取開季在大聯盟亮相的機會。

這四名台將只有江少慶還不具大聯盟資歷，但去年在世界棒球12強賽闖出名號的他，為了走完上大聯盟的最後一哩路，決心繼續赴美挑戰，也大有可能在今年圓夢。

「底特律自由報」就特別提到江少慶，認為他很有可能進入開季30人名單，「以老虎牛棚現在的狀況，不意外看到他們帶了好幾位不在40人名單內的投手，值得持續關注的是江少慶，他的球速吸引了老虎的目光，去年他在印地安人3A先發26場，防禦率5.15。」