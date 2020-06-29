場內安打率超越一朗 白襪新星孟卡達潛力無限

白襪年輕三壘手孟卡達（Yoan Moncada）的球員生涯從開始到現在始終是話題滿滿。打從他十七八歲打古巴職棒時起，孟卡達就已是名聲傳遍球界的超級新秀。最終在古巴政府特准下，孟卡達不必像前輩一樣冒著叛逃的風險前往美國挑戰大聯盟，還獲得紅襪砸下的前無古人，很可能也後無來者的3150萬美元簽約金——這個天文數字幾乎是原紀錄的四倍。而且由於當年紅襪花在海外球員的簽約金早已超過規定上限，為此他們還須付給大聯盟同等金額的稅金。換句話說紅襪為了簽下年僅19歲、一場大聯盟比賽都沒打過的孟卡達，一口氣花了6300萬美金！

儘管紅襪為了簽孟卡達不惜重金，而且他之後的發展也算符合預期，連兩季都在棒球美國（Baseball America）的百大新秀排行榜中名列前三，只花了一年多的時間在小聯盟磨練，2016年9月就升上大聯盟。但在他升上大聯盟僅僅三個月後，急於奪冠的紅襪仍選擇拿他當交易籌碼，用四名新秀與白襪交易王牌投手塞爾（Chris Sale），於是乎孟卡達又一次成為新聞焦點。而紅白雙襪最後誰能從這筆交易得利也成為熱門話題。

紅襪當初是為了換進巨投塞爾，才會有忍痛割讓孟卡達等年輕好手，塞爾在紅襪3季投出35勝23敗、防禦率3.08的優異成績。 歐新社資料照片

就靠這筆轟動一時的重磅交易，紅襪在2018年一舉奪冠，而且塞爾第一年就拿下三振王外加17勝及防禦率2.90的佳績，從這角度來看紅襪這筆交易絕不算虧本。尤其孟卡達為白襪效力的第一個球季表現雖不算差，54場比賽中打出.750的OPS並有8發全壘打。但隔年進入生涯第一個完整球季的孟卡達隨即遭遇撞牆期，不但OPS降到.714，還吞下全大聯盟最多同時也是史上排名第四的217次三振。

幸而孟卡達沒有讓白襪球迷失望，去年開季第一個月就轟出六發全壘打，上半季結束他的打擊率（.308，美聯第七）、長打率（.544，美聯第四）均名列前茅，下半季孟卡達的打擊三圍更進步到.325/.372/.553，最終.915的OPS不但比前一年高了兩成有餘並且在美聯排名第十。若從進階數據來看，孟卡達也已是打擊表現前十的頂尖打者，他的OPS+ 141高居美聯第六，戰爭指數（WAR）5.7則是第九。不過這其中最引人注目的還是他那高達.406，全大聯盟第一的場內安打率（BABIP）。

孟卡達選球變好，本身有長打能力、速度又壞，瞬間變身為超級場內安打高手。 歐新社資料照片

場內安打率這項進階數據最早開始受到注意，是因為數據專家們研究發現，大多數投手的投球在被打擊出去後，形成安打的機率高低其實是與守備及運氣好壞高度相關，反而跟他們自身的投球威力並無太大關聯，完全推翻了過去認為球被擊出是否能形成安打都在投手掌控之中的觀念。相反地，打者的場內安打率高低雖也跟運氣有一定程度的關聯，但他們顯然較有能力控制擊球是否能夠形成安打，因為只要能將球打得夠強勁，形成安打的機率也就越高。而孟卡達上一季的場內安打率之所以如此之高，當然與他擊球勁道大有進步，擊球初速從前一年的時速90.6英哩提升到全大聯盟第七位的92.8英哩大有關係。

即便如此，.406的場內安打率仍是個相當誇張的數字。近七十年來包括孟卡達在內，大聯盟僅僅出過五位場內安打率破四成的打者，而且孟卡達的.406還排名第二，僅次於名人堂打者卡魯（Rod Carew）在1977年創下的.408。就連操控球棒已成神技的鈴木一朗，單季最高場內安打率也未能達到四成（2004年，.399）。除了卡魯之外，名列第四的克里門提（Roberto Clemente）也是名人堂外加三千安俱樂部成員之一，另外並列第四的還有生涯擊出555發全壘打的拉米瑞茲（Manny Ramirez）。從這份名單就可以想見年輕的孟卡達發展潛力之驚人。

鈴木一朗的安打技巧已到爐火純青的地步，但就算是他狀況最佳的球季，場內安打率也沒有超過4成。 歐新社資料照片

有趣的是，去年場內安打率奇高的白襪打者還不只孟卡達一人。事實上全美聯BABIP的前三名正是由孟卡達與他的隊友安德森（Tim Anderson，.399）及賈西亞（Leury Garcia，.353）三人所包辦，尤其安德森還拿下去年美聯打擊王。但其中就屬孟卡達進步最多，因為他不但最年輕，OPS最高，轟出的25支全壘打也最多，而且他的三振過多問題也獲得大幅度改善。過去孟卡達每每因打擊時猶豫不決白白放過許多好球慘遭三振，去年在教練提點下他開始積極出棒，出棒率從前一年的41.1%大幅上升到47.3%，但三振卻不增反減，三振率從33.4%降到27.5%。

孟卡達能否繼續維持去年史詩級的BABIP？從經驗法則來看可能性自然不高。雖說打者比投手更有能力掌控擊球結果，但這項數據畢竟高度取決於運氣與對手的守備。不過不要忘了，即便扣掉去年的.406，孟卡達生涯前三季的場內安打率也有.343，仍是聯盟中的佼佼者（近年來全大聯盟的平均場內安打率穩定維持在三成左右）。更重要的是孟卡達現年才25歲，不論長打、選球等打擊能力都還有相當大的進步空間，這些能力都與運氣無關，純憑他的本事。

白襪最近兩年從重建轉換為拼冠軍模式，不但整軍經武企圖在自由球員市場上捕到大魚，也不忘與隊中的年輕球員續簽長約，作為長期保有爭冠實力的基礎。年初他們就與孟卡達簽下長達五年7000萬美元的長約，還附帶一個2500萬的球隊選擇權。在過去也就只有楚奧特（Mike Trout）、布萊格曼（Alex Bregman）及波西（Buster Posey）等超新星在球齡只有三年時就拿到這麼優渥的續約條件，由此可見白襪對孟卡達的器重。假以時日，孟卡達不但有望成為頂尖球星，更會是白襪力圖振作，重返競爭者之列的核心人物。