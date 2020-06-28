MLB／鼠蹊部3月動刀 韋蘭德可健康趕上「春訓2.0」

3月中旬進行鼠蹊部手術，太空人王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）的復健況狀順利，早已展開練投，預計可以健康投入「春訓2.0」。

已高齡37歲的韋蘭德，去年還抱回美聯塞揚，但今年春訓屢傳傷情，先因背部傷勢休兵，復健期間再出現鼠蹊部不適，趁著春訓喊卡，他趕緊去動了手術。

大聯盟停擺三個多月，終於定調在7月2日重新展開集訓，24日開季，韋蘭德的復原狀況也備受矚目。美國媒體指出，韋蘭德的復健順利，且已經展開練投，太空人球團也預期他將能健康投入「春訓2.0」。

韋蘭德去年繳出21勝6敗、防禦率2.58，34場先發、投223局都居大聯盟之冠，身手老當益壯，幫助太空人在美聯西區突圍，本季在柯爾（Gerrit Cole）離隊後，他的角色也更加吃重。