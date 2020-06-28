MLB／開幕日可望國民戰洋基 薛則、柯爾硬碰硬

大聯盟尚未正式公布2020年60場縮水球季賽程表，媒體搶先曝光開幕日的重頭戲，將由衛冕冠軍國民迎戰洋基，可望上演薛則（Max Scherzer）與柯爾（Gerrit Cole）的強投對決。

大聯盟預計在7月24日開打，由於不開放觀眾進場，各隊沒有售票壓力，加上還須等待球員7月2日向球團報到後的新冠肺炎檢測結果，大聯盟預計一、兩周內都還不會正式公布賽程。

紐約郵報已先取得消息，大聯盟在開打首日安排國民在主場迎戰洋基，若無意外，這也將是柯爾轉戰洋基後的首場出賽。

若兩隊都由王牌出馬，此戰將上演三屆塞揚薛則對決柯爾，兩人曾在去年世界大賽第一戰過招，薛則以5局失2分拿下勝投，柯爾先發7局失5分，則是吞下暌違25場的敗投；如今柯爾改披條紋衫，可能還是無法避開在第一戰就遭遇薛則的宿命。

大聯盟本季在疫情中開打，賽程上做了不少調整，為了避免長程移動增加感染風險，僅安排每隊與兩聯盟同區隊伍交手，以位於美聯東區的洋基為例，例行賽就只會遭遇美聯東區和國聯東區的球隊。