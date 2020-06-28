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MLB／復賽再遇挑戰 遊騎兵工作人員染疫

中央社 / 休士頓27日綜合外電報導
遊騎兵傳出工作人員染疫。 路透
遊騎兵傳出工作人員染疫。 路透

美國職棒大聯盟MLB準備7月重啟因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情停擺的賽季之際，又有一隊被病毒攻陷，德州遊騎兵工作人員有人病毒篩檢呈陽性反應。

消息來源告訴德州「沃斯堡明星電訊報」（FortWorth Star-Telegram），遊騎兵確診病例並不涉及球員、教練，或棒球營運相關人員。

遊騎兵在聲明中表示，球隊已採取先前制定好的相關安全措施，包括要求確診者密切接觸名單返家，並提供他們病毒檢測。

遊騎兵在聲明中說：「員工的健康和安全是我們首要考量。」聲明表示，遊騎兵將持續要求主場前線員工謹守防疫規範，包括測量體溫、強制配戴口罩，以及場館定期消毒清潔等。

法新社報導，數天前，MLB剛宣布縮水成60場的例行賽將在7月23日或24日展開。

各隊計劃先在各自主場展開季前訓練。遊騎兵首次練球訂在7月3日，並要求球員事前完成病毒篩檢。

遊騎兵6月24日表示，他們擬定開放體育場館50%容量人數進場觀賽。

德州是美國最急於鬆綁防疫措施的州之一。但美國有線電視新聞網（CNN）引述德州衛生官員的話說，德州境內今天通報確診病例新增5747起，確診病例累計達14萬3371起；德州共有2366人染疫身亡。

德州25日通報的5996起新增確診，為當地歷來最高單日確診增幅。

遊騎兵 MLB 大聯盟

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