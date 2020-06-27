MLB／陳偉殷下一步 目標還是國外球隊

台灣左投陳偉殷遭水手釋出，還沒有機會穿上新東家球衣作戰，本季因疫情還沒等到球季開打，先結束賓主關係，陳偉殷的下一步何去何從有待觀察，他的經紀公司表示，仍將尋找國外球團的機會。

陳偉殷去年遭馬林魚釋出，最後一年2200萬美元合約照領，也在年初等到新合約上門，與水手簽下小聯盟合約、附帶大聯盟春訓邀約，期待在他夢想中的球隊展開新旅程，無奈在七個月內遭遇第二度釋出。

2012年從日職跳板美職，陳偉殷至今在大聯盟留下八年出賽紀錄，累積59勝51敗、防禦率4.18，去年整季沒有勝場進帳，讓他的60勝里程碑遲遲無法達陣，現在又回到待業狀態，能否繼續推進大聯盟生涯數據成為未知數。

陳偉殷透過經紀公司表示，接下來仍會做好準備，尋求國外球團的機會。

即便美職路不通，陳偉殷仍有望在日職延續旅外生涯，他曾在日職中日龍隊留下實績，生涯在一軍留下36勝30敗、防禦率2.59，2009年更以防禦率1.54稱霸中央聯盟，整季繳出4場完封，若有意返回日職打拚，預料仍能吸引球隊上門爭取。

陳偉殷今天透過臉書證實釋出消息，除了感謝水手球團給機會，他也表示，「棒球對我來說永遠是一生懸命，未來我還是會繼續努力，也希望你們繼續幫我加油！」