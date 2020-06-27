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MLB／不在未來藍圖內球員難上場 陳偉殷只能被割捨
大聯盟球季即將重啟，台灣左投陳偉殷在此時接到水手釋出消息，濃縮到只剩37%的2020年賽季，已無讓陳偉殷登板空間成為關鍵，總經理狄波多（Jerry Dipoto）的談話已露端倪。
水手在5月底已針對小聯盟進行第一波開鍘名單，陳偉殷當時未在列，卻在確定球季將重啟之際，收到釋出通知，陳偉殷依然透過臉書感謝這短暫的緣分。
大聯盟在本周定調進行60場賽季，不管是要爭冠或要重建的球隊，勢必都必須針對縮水賽季調整腳步。狄波多就提到，「我們希望在60場比賽內盡可能保持競爭性，但也會堅持陣容重建的想法，我們需要確保年輕球員都能獲得機會。」
水手官網分析指出，今年已無小聯盟賽季，而大聯盟賽季濃縮到只剩原先的37%，以往有六個月的時間讓年輕球員成長，現在只剩兩個月，水手已無力負擔讓「不在球隊未來裡的球員」有太多出賽時間。
水手農場內多名潛力新秀，今年原本該是重要的養成球季，不可能讓他們一整年沒球可打，狄波多說：「老實說，現在我們第一件需要做的事，就是坐下來看看，我們能在60人名單放進多少養成中的球員。」
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