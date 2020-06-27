MLB／陳偉殷驚傳遭水手隊釋出 感謝短暫緣分

陳偉殷昨天出現在桃園棒球場練習，還不確定返美時間，但水手隊3A球隊網站，已顯示陳偉殷遭球隊釋出（Released），他隨即也在臉書上留言，「感謝短暫緣分」。

陳偉殷去年被馬林魚隊釋出，今年初和水手簽下小聯盟合約，並獲邀參加大聯盟春訓，但受到新冠肺炎疫情影響，他在4月先返台自主練習，至今仍在等待球團消息。

馬林魚在2016年和陳偉殷簽下5年8000萬美元的合約，去年轉任牛棚投手，戰績1敗、防禦率6.59。

水手3A球隊Tacoma Rainiers的官網，在陳偉殷個人資料後加註Released。