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MLB／陳偉殷驚傳遭水手隊釋出 感謝短暫緣分
陳偉殷昨天出現在桃園棒球場練習，還不確定返美時間，但水手隊3A球隊網站，已顯示陳偉殷遭球隊釋出（Released），他隨即也在臉書上留言，「感謝短暫緣分」。
陳偉殷去年被馬林魚隊釋出，今年初和水手簽下小聯盟合約，並獲邀參加大聯盟春訓，但受到新冠肺炎疫情影響，他在4月先返台自主練習，至今仍在等待球團消息。
馬林魚在2016年和陳偉殷簽下5年8000萬美元的合約，去年轉任牛棚投手，戰績1敗、防禦率6.59。
水手3A球隊Tacoma Rainiers的官網，在陳偉殷個人資料後加註Released。
陳偉殷在臉書上表示，「2020年，終於能夠穿上水手球衣，只可惜沒機會穿著水手球衣在大聯盟出賽，但我還是非常感謝這個短暫的緣份。棒球對我來說永遠是一生懸命，未來我還是會繼續努力，也希望你們繼續幫我加油！ 」
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