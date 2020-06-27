MLB／假人看板應援 釀酒人也有意跟進

大聯盟本季將採閉門開打，巨人隊率先宣布開放季票球迷申請製作人形看板，其他球隊也可望陸續跟進，釀酒人行銷總裁許勒辛格（Rick Schlesinger）就說，那會是個很有趣的主意。

許勒辛格接受威斯康辛當地電台訪問提到，「我們有很多球迷，多年來沒有錯過任何一場釀酒人的比賽，如果他們的身體無法來到現場，至少有他們的照片在這裡，那會是很有趣的事，而且也能讓他們延續連續到場紀錄。」

報導中提到，以假人看板填充空蕩蕩的球場，本季在南韓職棒與歐洲足球賽事已陸續見到，而巨人隊也在昨天率先向季票球迷宣布，開放申請製作人形看板，以假人代替自己為巨人應援，非季票球迷也可以99美元參與這項計畫。

釀酒人總經理史登斯（David Stearns）也受訪提及開季計畫，目前陣中已有少數人員接受過新冠肺炎檢測，美國時間7月1日報到展開春訓時，將會進行全面檢測，預計在7月4日展開全體練球。

史登斯表示，「我們很興奮現在可以受訪，開始談論今年賽季，我們都知道今年會是很不尋常的一年，和以往會有很大的不同，但無論如何這還是棒球季。」

勞資雙方達成協議，若有球員認為本季出賽風險太高，都可向球團請假，本季不出賽。史登斯表示，目前尚未聽聞陣中任何球員將選擇不出賽。