MLB／開21小時車返波士頓 紅襪內野手爽喊：要開工啦！

大聯盟即將復工，球員需在7月2日前向球隊報到，紅襪內野手查維斯（Michael Chavis）按耐不住興奮的心情，雖然要開21小時的車返回波士頓，他仍說：「這一點都沒關係，因為我們要開打啦！」

查維斯在停工期間並未返回位於喬治亞州的老家，而是一直留在佛州春訓基地附近，尋找場所維持訓練，一面等待開工消息；大聯盟直到近日拍板，進行60場縮水賽季，各隊將於7月2日在自家主場展開「春訓2.0」，球員們近日陸續踏上返家的路。

查維斯從佛州出發，自行開車返回波士頓，出發前在推特貼出他的導航畫面，顯示目的地為芬威球場，全程預計20小時54分鐘，但他不喊苦，反倒興奮寫著：「這一點都沒關係，因為我們要開打啦！」三小時後還更新進度，畫面顯示剩下17小時車程。

查維斯的留言獲得球迷熱烈響應，有人願意幫他代駕一段路，有人請在他在康乃狄克州稍作停留，想幫他買份披薩，還有球迷寫著：「終於看到不是在抱怨薪水的球員」。