MLB／昔因焦慮症離隊 道奇外野手再現身疑成街友

生涯長期因焦慮症所苦的道奇前外野手陶爾斯（Andrew Toles），本周因睡在機場後方的失序行為，遭到警方逮捕，目前仍留置拘留所。

此案經由邁阿密先鋒報的報導而曝光，陶爾斯當時在位於西嶼國際機場（Key West International Airport）的聯邦快遞倉儲中睡覺，身上只帶著一個黑色包包，警方到場後多次試圖勸離，但他不理睬，最終遭上銬帶走，而警方登記他的居住地址為「西嶼機場街道」。

陶爾斯長期因心理疾病所苦，2015年遭光芒釋出後，曾進行一段時間的心理治療，同時於店家打工，直到接到道奇總裁弗里德曼（Andrew Friedman）的來電，再次展開棒球生涯，他曾在道奇留下三季大聯盟出賽紀錄，但去年就以個人因素為由未向道奇春訓報到。

當時球團回應，不知道陶爾斯何時可以歸隊，但會與他保持聯絡，也會持續提供需要的支援。陶爾斯一度在4月向球隊報到，但隨即在5月又因個人因素離隊，此後未再現身，

昔日大聯盟球員疑似淪為街友，美國雅虎報導標題即寫著：「他顯然正處於艱難的時刻」。