MLB／昔因焦慮症離隊 道奇外野手再現身疑成街友

生涯長期因焦慮症所苦的道奇前外野手陶爾斯(Andrew Toles),本周因睡在機場後方的失序行為,遭到警方逮捕,目前仍留置拘留所。

此案經由邁阿密先鋒報的報導而曝光,陶爾斯當時在位於西嶼國際機場(Key West International Airport)的聯邦快遞倉儲中睡覺,身上只帶著一個黑色包包,警方到場後多次試圖勸離,但他不理睬,最終遭上銬帶走,而警方登記他的居住地址為「西嶼機場街道」。

陶爾斯長期因心理疾病所苦,2015年遭光芒釋出後,曾進行一段時間的心理治療,同時於店家打工,直到接到道奇總裁弗里德曼(Andrew Friedman)的來電,再次展開棒球生涯,他曾在道奇留下三季大聯盟出賽紀錄,但去年就以個人因素為由未向道奇春訓報到。

當時球團回應,不知道陶爾斯何時可以歸隊,但會與他保持聯絡,也會持續提供需要的支援。陶爾斯一度在4月向球隊報到,但隨即在5月又因個人因素離隊,此後未再現身,

昔日大聯盟球員疑似淪為街友,美國雅虎報導標題即寫著:「他顯然正處於艱難的時刻」。

