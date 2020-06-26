MLB／王維中的抉擇很難 陳偉殷建議多聽、多看、多想

王維中要不要留在台灣打球，陳偉殷不敢給他太多建議，「自己覺得怎麼樣做才是對的最重要，我只能給建議好或不好，不是只有他在抉擇，我也在等待抉擇」。

陳偉殷和王維中一起練習，他說：「從不會跟他講、往後要怎麼做才是對，畢竟這是他們自己的生涯，我只能給建議，不可能幫他負擔抉擇。」

陳偉殷說：「如果要靠我給抉擇，後果還是要你自己承擔，與其這樣，不如自己決定。」

能告訴王維中的事情其實有限，「只能跟他分析現在國外和台灣狀況，想要出國當然最好，但目前國外就是這樣，也不敢說國外球隊需要更多的人，去一定就是最好的決定」。

陳偉殷說：「每一年、每一年的狀況都不同，覺得今年怎麼樣最好就去做、去試，已經是成年人了，要對自己的決定要負責。」

陳偉殷建議王維中，可以問問哥哥王躍霖當初的抉擇，王溢正也是可以洽詢的對象，「多聽不同意見，可以有更多方向去思考」。

過去也有很多旅美球員遇到相同的抉擇，「但沒有人可以給答案，什麼才是最好的轉移，每個階段的抉擇都不一樣，這是球員生涯必須面對的事情」。

他能建議王維中的就是，「多聽、多看、多想，做出來的抉擇才是最好」。