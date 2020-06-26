MLB／陳偉殷到桃園練球 何時返美交給上天決定

效力水手對的旅美左投陳偉殷，在連假期間到桃園棒球場練習，何時返美還不確定，他說：「台灣還是最安全的，之後就是隨緣，要不要回去，交給上天決定。」

陳偉殷4月中旬回到台灣進行自主訓練，之前都在國體大練球，找地方做重訓，這幾天因為端午節連假，和王維中一起到桃園棒球場練習。

何時要回美國，陳偉殷說：「接下來的防疫措施等狀況都不知道，等球隊通知才知道下一步。」他目前得知消息是球季7月27、29日左右開打，最快7月3號春訓。

大聯盟今年縮短為60場比賽、打到9月結束，時間很緊迫，幾乎沒有時間休息，對球員調整也會有影響，先發中繼等安排方案都不知道，「可能還會再公布一次名單（40人）」。

陳偉殷自己也覺得猶豫，不知道接下來會怎麼樣，「跟老婆討論過，美國比我們回來前還要嚴重，現在沒辦法控制，自己也只能看怎麼決定」。

陳偉殷說：「疫情目前沒有醫療方法、後遺症是什麼，都是未知數，回不回得去還是一個問題。」

陳偉殷也看得很開，除了隨緣、交給上天決定，「先把自己準備好，今年目標是維持好狀況」。

今天陳偉殷在牛棚投了30多球，也是他目前的進度，「在金鶯隊時，投手教練要求牛棚不要投多，我一直到現在這樣，牛棚丟多了會消耗體力」。

陳偉殷已經16、17年沒有經歷台灣夏天，「很熱，在國體大、桃園練習都很累，有點受不了，汗一直流，衣服換4、5件。」

習慣早上練球的陳偉殷，今天10點就開始練習，直到兩點結束，猿隊投手王躍霖下午到球場看到他們，開玩笑地說：「不相信你們練到現在。」