快訊

繼磐石艦後再驗日本學生8堂課師生抗體 莊人祥曝原因

中職／換總留言風波 富邦胡金龍下二軍並將懲處

MLB／參與復賽義無反顧 菊池雄星：全力以赴

聯合新聞網 / 綜合報導
菊池雄星決定參與復賽。 法新社
菊池雄星決定參與復賽。 法新社

大聯盟確定於7月底重啟賽季，雖目前美國疫情尚未趨緩，但已有球員決定參賽。馬林魚日籍投手菊池雄星，於今日表示會先發今年的縮水賽季。

針對參加復賽的決定，菊池告訴日本共同社（Kyodo News）：「我必須從一開始就全力以赴，我已經不是可以去想我還有時間抵達巔峰的球員了。」

對此，在疫情延宕賽季階段，菊池也沒有因此鬆懈，先是在亞利桑那州訓練了一陣子，這個月初飛回西雅圖，於住處附近持續訓練。菊池強調，這是為了讓自己保持在100%的狀態。

雖然復賽時間敲定，但因美國疫情以及球員與聯盟之間的歧異，都有可能為重啟賽事帶來變數。為了讓自己不為了賽季相關的消息讓自己分心，菊池表示：「我盡量不去看新聞，或是盡量減少思考有關這方面的事情。」

疫情 西雅圖

相關新聞

MLB／陳偉殷到桃園練球 何時返美交給上天決定

效力水手對的旅美左投陳偉殷，在連假期間到桃園棒球場練習，何時返美還不確定，他說：「台灣還是最安全的，之後就是隨緣，要不要...

MLB／道奇、雙城隊也傳確診 染疫名單增至11隊

大聯盟染疫球隊名單又「擴編」，繼昨天老虎、水手、紅襪隊後，今天傳出道奇、雙城隊也有人員確診罹患新冠肺炎，距離預計開打的7月25日（台灣時間）還有近一個月，但光是最近七天傳出染疫的球隊已多達11隊。

MLB／王維中的抉擇很難 陳偉殷建議多聽、多看、多想

王維中要不要留在台灣打球，陳偉殷不敢給他太多建議，「自己覺得怎麼樣做才是對的最重要，我只能給建議好或不好，不是只有他在抉...

場次減少、投手全面取消打擊 疫情促大聯盟大變革？

新冠肺炎不只是重挫全球經濟，同時也改變了人們生活行為，就連職業棒球也因為肺炎而被迫做出制度上的革新。眼看2020大聯盟即將泡湯，不料球員工會近日竟然與大聯盟球團們達成協議，預計7月24日開打。雖比原定

MLB／日籍球員遇賽季縮水 上原浩治分析利弊

大聯盟賽季縮水成60場，對球員成績有不少影響，日籍前大聯盟投手上原浩治點出，這樣的改變對今年剛加盟的筒香嘉智、秋山翔吾、...

MLB／道奇又有機會對太空人 簡森：我不會投觸身球

隨著大聯盟即將復賽，爆發偷暗號醜聞的太空人隊會被如何對待又成為話題，道奇在2017年世界大賽敗給太空人，在賽程調整下，今...

MLB／參與復賽義無反顧 菊池雄星：全力以赴

大聯盟確定於7月底重啟賽季，雖目前美國疫情尚未趨緩，但已有球員決定參賽。馬林魚日籍投手菊池雄星，於今日表示會先發今年的縮水賽季。 針對參加復賽的決定，菊池告訴日本共同社（Kyodo News）：

MLB／昂首闊步離開 前洛磯抗癌投手貝提斯退休

前洛磯隊抗癌投手貝提斯（Chad Bettis）去年季後雖與洋基隊簽下小聯盟合約，但隨著小聯盟賽季幾乎確定泡湯，決定宣布...

MLB／新球季設陪練組 台將機會來了

大聯盟決定在七月下旬展開新球季，隨著開季名單擴增，對旅美台將是一項利多，然而從六月廿日開始，陸續傳出多隊球員、職員感染新...

MLB／紅襪轉播單位預測 林子偉進開季名單

大聯盟預計7月下旬開打，紅襪隊轉播單位「NESN」預測看開季30人名單，台灣好手林子偉被看好能夠以工具人的身分進入榜中。

MLB／大谷翔平二刀流復出 使用方法採2018年模式

大聯盟終於要重新開打，時間點延後到7月，對天使隊有一大利多，就是大谷翔平從開季就能以投打「二刀流」的身分回到舞台，總教練...

MLB／又增水手、紅襪、老虎3隊染疫 已有9隊淪陷

大聯盟復賽計畫尚未啟動，近期陸續傳出費城人、藍鳥、太空人、天使、洋基、洛磯等隊的球員、職員感染新冠肺炎，今天一口氣又增加...

熱門新聞

中職／經紀公司代發胡金龍聲明 已向洪總說明並致歉

中職／胡金龍要校友打爆富邦換總A？陳献榮解釋：誤會一場

頂38高溫跑「煉獄馬拉松」 她失蹤11小時中暑身亡

日職／陽岱鋼代打敲安 王柏融坐滿板凳

NBA／飛翔22季 卡特正式宣布退役

日職／火腿王柏融連兩場未先發 羅德陳冠宇遭下放二軍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。