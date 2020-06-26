MLB／參與復賽義無反顧 菊池雄星：全力以赴
大聯盟確定於7月底重啟賽季，雖目前美國疫情尚未趨緩，但已有球員決定參賽。馬林魚日籍投手菊池雄星，於今日表示會先發今年的縮水賽季。
針對參加復賽的決定，菊池告訴日本共同社（Kyodo News）：「我必須從一開始就全力以赴，我已經不是可以去想我還有時間抵達巔峰的球員了。」
對此，在疫情延宕賽季階段，菊池也沒有因此鬆懈，先是在亞利桑那州訓練了一陣子，這個月初飛回西雅圖，於住處附近持續訓練。菊池強調，這是為了讓自己保持在100%的狀態。
雖然復賽時間敲定，但因美國疫情以及球員與聯盟之間的歧異，都有可能為重啟賽事帶來變數。為了讓自己不為了賽季相關的消息讓自己分心，菊池表示：「我盡量不去看新聞，或是盡量減少思考有關這方面的事情。」
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